Karadeniz'in Zeugması'nda hamam ve kilise gün yüzüne çıktı. Büyük ilgi görüyor

Kayseri'den Karabük'e ziyaret için gelen Zeynep Erkin ise, "Önceden televizyonda görmüş olduğum Hadrianapolis'i de görmek istedim. Açıkçası bu kadar iyi korunmuş bir tarihi doku beklemiyordum. Özellikle mozaikler ve desenleri, figürleri çok etkileyici" diye konuştu. 1500 yıllık tarihi bölgeyi ziyaret eden bölgeyi ziyaret eden Kaan Eker, yıllar önce gelmesine rağmen bölgenin çok değişip geliştiğini sosyal medya üzerinden görüp tekrar geldiğini belirtti.