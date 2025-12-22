Karadeniz'in Zeugması'nda hamam ve kilise gün yüzüne çıktı. Büyük ilgi görüyor
22.12.2025 12:38
İHA
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kazı çalışmalarının tamamlandığı Hadrianopolis Antik Kenti, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerini etkiliyor.
Karabük'te yer alan Hadrianopolis Antik Kenti'nin kazı çalışmaları sona erdi. MÖ 1. yüzyılda kurularak MS 8. yüzyıla kadar kullanıldığı tahmin edilen, ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan antik kentte yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından alan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yapılan kazı çalışmalarında Roma dönemine ait yapılar, mozaikler ve dini örnekler gün yüzüne çıkarıldı. Antik kentte gün yüzüne çıkarılan hamam, kilise, savunma yapıları ve taban mozaikleri, ziyaretçilere geçmişin izlerini yakından görme imkânı sunuyor. Gerçekçi hayan figürlerinin bulunduğu mozaikler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
TARİHİ DOKU ZİYARETÇİLERİ ETKİLİYOR
Kayseri'den Karabük'e ziyaret için gelen Zeynep Erkin ise, "Önceden televizyonda görmüş olduğum Hadrianapolis'i de görmek istedim. Açıkçası bu kadar iyi korunmuş bir tarihi doku beklemiyordum. Özellikle mozaikler ve desenleri, figürleri çok etkileyici" diye konuştu. 1500 yıllık tarihi bölgeyi ziyaret eden bölgeyi ziyaret eden Kaan Eker, yıllar önce gelmesine rağmen bölgenin çok değişip geliştiğini sosyal medya üzerinden görüp tekrar geldiğini belirtti.