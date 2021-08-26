ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 26.08.2021 - 12:45 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 09:28
Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen dutlar, ağaçlar silkelenerek yere serilen naylon örtülerde toplanır.
Yapraklarından arındırılmasının ardından su eklenir ve kazanlarda odun ateşinde 10 saat kadar kaynatılır.
2001 yılında yapmaya başladığı karadut pekmezini sosyal medya üzerinden tüketiciyle buluşturduğunu söyleyen 53 yaşındaki Adnan Darı Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde yaşamını sürdürüyor.
Ailesiyle yılda ortalama 6 bin kilogram dut topladığını, bundan da yaklaşık 500 kilogram karadut pekmezi elde ettiğini anlatan Darı, şunları söyledi:
"Kendi bahçemde 40 karadut ağacım var. Dutlarımız haziran ayının ilk haftası veya ayın 10'u gibi olmaya başlar. Pekmezi, sıcak sıcak daha hijyenik ve dayanıklı olduğu için cam kavanozlara koyuyoruz. Cam kavanozlar açılmadığı takdirde 2 yıla kadar saklanabiliyor."
Adnan Darı, hava şartlarının dut miktarındaki etkisiyle ilgili şöyle devam etti:
"Ağaçlardan alacağımız dutun miktarı, hava şartlarına da bağlı. Bu yıl hem soğuktan yanması hem de dolu vurması nedeniyle beklediğimiz miktarda dut alamadık."
Ayrıca Darı, Yaptığı pekmezin tamamen organik olduğunu, şeker veya tatlandırıcı eklemediğini vurguluyor.
"İsteyen her türlü tahlili de yaptırabilir, garantili organik üretiyoruz" sözlerini kaydeden Darı, geçen yıl Türkiye'nin hemen hemen her iline karadut pekmezi gönderdiğini de söyledi.