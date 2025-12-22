Karahantepe dünyanın en önemli keşfi seçildi. Bu gizemli heykeller ne anlatıyor?

Makalede, kazılar sırasında bulunan T sütununa özel önem verilerek, şu yorum yapıldı:

"Bu yıl da, iki eşsiz keşif sayesinde bir istisna değildi. İlki, oyulmuş bir insan yüzü içeren T sütunu olarak bilinen bir taş anıttır. İkincisi ise, İstanbul Üniversitesi'nden arkeolog Necmi Karul'un dünyanın en eski üç boyutlu anlatısını temsil ettiğine inandığı bir eser koleksiyonudur. Her iki buluntu da, bölgenin Neolitik insanlarının kendilerini nasıl hayal ettiklerine dair tamamen yeni bilgiler sunmanın yanı sıra, bu döneme ait arkeolojik kayıtlarda az bulunan sembolik düşünceye dair zengin kanıtlar da sağlıyor.

3 boyutlu heykelin ilk kez bulunan kıymetli bir eser olduğuna dikkat çekilen makalede, kazıları yürüten Profesör Karul'un da değerlendirmesine yer verildi. Yazıdaki yorum şöyle:

“Bölgedeki birçok alanda T şeklinde sütunlar bulunmuş ve uzun zamandır insan figürlerini temsil ettikleri düşünülmüştür. Ancak şimdiye kadar üç boyutlu bir yüze sahip olanına rastlanmamıştı. Yeni keşfedilen, kaya zemininden oyulmuş 1,4 metre yüksekliğindeki sütun, M.Ö. 9.binyıla tarihleniyor ve bir ev içinde diğer üç T sütunuyla birlikte bulundu. Karul, ‘Sütunun tepesinde bir yüzün bulunması, bunların insanları sembolize ettiği görüşünü destekliyor’ diyor.”