Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda

Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 17:52
Karaman'da rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan, bu yıl 42 ton üretilen coğrafi işaret belgeli, "Türk rokforu" diye bilinen "Divle Obruk peyniri", olgunlaşma sürecini tamamladı.
Ayrancı ilçesine bağlı, bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçharman köyünde yaşayanlar, geçimini hayvancılıkla sağlıyor.
Mayıs ayından itibaren Üçharman ile civardaki köylerde koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor.
Karaman'ın tek coğrafi işaretli ürünü olan "Divle Obruk Peyniri", ekim ayının gelmesiyle olgunlaşma süresini tamamlarken, kilosu 150 liradan satışa sunuldu.
Üçharman köyü muhtarı Tacettin Durna, nisan-mayıs aylarında obruğa konulmaya başlanan Divle Obruk Peyniri'nin ekim ayının gelmesiyle olgunlaşıp obruktan çıkarılmaya başlandığını söyledi.
Kalite standardının sağlanması için kooperatifleşmeye gidildiğini ve modern bir mandıra inşaatının bitmek üzere olduğunu belirten Durna, "Kooperatif kuruldu. Mandıra inşaatımız devam ediyor. Obruk içinde düzenlemeler yapıldı. Peynirimizin özelliği, koyunlarımızın otladığı meralar ve obruk. Mandıranın hizmete girmesiyle birlikte sütlerimiz burada toplanacak" diye konuştu.
Köy halkından Lütfiye Kütahya 55 yıldır köyde peynir yaptığını söyleyerek, "Yıllardır aynı yöntemle peynir yaparız. Eskiden fiyatlar çok düşüktü. Televizyonda duyulmaya başladıktan sonra yükseldi. Bu sene kilosunu 150 liradan satıyoruz. Memnunuz" diye konuştu.
Obruğa peynir almaya gelen Nail Küçükyarma, "Peynirin ismini önceden duymuştum. Almanya'ya da götüreceğim. Herkes bu peyniri tatsın, tavsiye ediyorum" dedi.