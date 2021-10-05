Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda

Mayıs ayından itibaren Üçharman ile civardaki köylerde koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor.

Eskiden sadece Karaman'da bilinen bu peynirin artık tüm dünyada tanındığını ifade eden Durna, "Uzmanlar tarafından peynirimiz dünyanın en iyi 5 peyniri arasında gösteriliyor. Biz artık 1 numara olmak istiyoruz. Bunun için tüm altyapılar hazırlandı" dedi.