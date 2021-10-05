Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda

Karaman'da 5 ay mağarada bekletilerek üretilen "Türk rokforu" olarak bilinen Divle obruk peyniri artık sofralarda. Kilosu 150 liradan satılıyor.

Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 17:52

Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda - 1

Karaman'da rengini 5 ay boyunca bekletildiği mağaradan alan, bu yıl 42 ton üretilen coğrafi işaret belgeli, "Türk rokforu" diye bilinen "Divle Obruk peyniri", olgunlaşma sürecini tamamladı.

Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda - 2

Ayrancı ilçesine bağlı, bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçharman köyünde yaşayanlar, geçimini hayvancılıkla sağlıyor.

Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda - 3
Eski adı "Divle" olan köyde 36 metre derinliğinde 250 metre uzunluğunda, köylülerin "obruk" adını verdiği mağara, soğuk hava deposu olarak kullanılıyor.
Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda - 4

Mayıs ayından itibaren Üçharman ile civardaki köylerde koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. 

Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda - 5
Obruğa konulan peynir tulumları, yaklaşık 5 ay sonra içerideki bir bakteri sayesinde kırmızı renk alıyor.
Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda - 6

KİLOSU 150 LİRA

Karaman'ın tek coğrafi işaretli ürünü olan "Divle Obruk Peyniri", ekim ayının gelmesiyle olgunlaşma süresini tamamlarken, kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda - 7

Üçharman köyü muhtarı Tacettin Durna, nisan-mayıs aylarında obruğa konulmaya başlanan Divle Obruk Peyniri'nin ekim ayının gelmesiyle olgunlaşıp obruktan çıkarılmaya başlandığını söyledi.

Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda - 8
Eskiden sadece Karaman'da bilinen bu peynirin artık tüm dünyada tanındığını ifade eden Durna, "Uzmanlar tarafından peynirimiz dünyanın en iyi 5 peyniri arasında gösteriliyor. Biz artık 1 numara olmak istiyoruz. Bunun için tüm altyapılar hazırlandı" dedi.
Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda - 9

Kalite standardının sağlanması için kooperatifleşmeye gidildiğini ve modern bir mandıra inşaatının bitmek üzere olduğunu belirten Durna, "Kooperatif kuruldu. Mandıra inşaatımız devam ediyor. Obruk içinde düzenlemeler yapıldı. Peynirimizin özelliği, koyunlarımızın otladığı meralar ve obruk. Mandıranın hizmete girmesiyle birlikte sütlerimiz burada toplanacak" diye konuştu.

Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda - 10

"HER TULUMUN KALİTESİ AYNI OLACAK"

Durna, "Peynirler evdeki yöntemlerle yapılıp, deriye basılıp obruğa konulacak. Her tulumun kalitesi aynı olacak. Hedefimiz 1 numara olmak.  Bir ayda tükeniyor. Sıkıntımız sahte peynirler. Obruktan çıkmayan bir peynirin "Divle Obruk Peyniri" adı altında satılması yasak, suç. Fakat piyasada 300-400 ton peynir bu isimle satılıyor. Tüketici kesinlikle peynir alırken bizimle irtibata geçsin" dedi.
Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda - 11

Köy halkından Lütfiye Kütahya 55 yıldır köyde peynir yaptığını söyleyerek, "Yıllardır aynı yöntemle peynir yaparız. Eskiden fiyatlar çok düşüktü. Televizyonda duyulmaya başladıktan sonra yükseldi. Bu sene kilosunu 150 liradan satıyoruz. Memnunuz" diye konuştu.

Karaman'ın “Türk rokforu” olarak dünya çapında ünlenen Divle peyniri sofralarda - 12

Obruğa peynir almaya gelen Nail Küçükyarma, "Peynirin ismini önceden duymuştum. Almanya'ya da götüreceğim. Herkes bu peyniri tatsın, tavsiye ediyorum" dedi.

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