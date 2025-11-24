Karamürsel Liseli Tarkan'ı öğretmenleri anlattı

Tarkan'ın öğrencilik yıllarında Öğretmenler Günü için okulun kantininde verdiği mini konserdeki ve arkadaşlarıyla okul bahçesindeki fotoğrafların da gün yüzüne çıktı. Öğretmenleri sanatçının öğrencilik yıllarındaki sakin kişiliği ve güçlü sesinden bahsetti.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Aydan Ergenç, öğrencisiyle ilgili şöyle konuştu:

"Almanya'dan gelmişti. Çok saygılı, sessiz ve sakin bir öğrenciydi. Birkaç defa sınıfta sevdiğim şarkıları söylemesini istedim. O şekilde sınıf ortamında arkadaşlarıyla sınıfta da dinledik ayrıca bir Öğretmenler Günü etkinliğimiz oldu. O dönemde okul müdürümüz Süleyman Kurşun'du. Kantinde kutlama oldu. Kendisi orgunu getirdi, hem çaldı hem söyledi. Çok güzel ve keyifli bir gündü. Bizim için güzel anılardan biriydi. Fotoğrafımız da var o anı simgeleyen. Kimseyle polemiğe girmez, çizgisini hiç bozmaz."