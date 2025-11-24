Karamürsel Liseli Tarkan'ı öğretmenleri anlattı
24.11.2025 10:41
AA
Türk pop müziği sanatçısı Tarkan'ın da öğretmenliğini yapan Aydan Ergenç, Hasan Cıngır, Cavit Koçak ve Lokman Açar ünlü sanatçının gençlik yıllarını anlattı.
Öğretmenleri Tarkan'la olan anıları paylaşıyor
Uzun bir aranın ardından İstanbul'da konserler vermeye hazırlanan Tarkan'ın biletleri satışa çıkar çıkmaz bitmişti. Tarkan'ın öğrencilik yıllarını geçirdiği Karamürsel Lisesi'ndeki öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya geldi. Eski fotoğraflara bakılarak anılar paylaşıldı.
Tarkan öğrencilik yıllarında konser verirken
Tarkan'ın öğrencilik yıllarında Öğretmenler Günü için okulun kantininde verdiği mini konserdeki ve arkadaşlarıyla okul bahçesindeki fotoğrafların da gün yüzüne çıktı. Öğretmenleri sanatçının öğrencilik yıllarındaki sakin kişiliği ve güçlü sesinden bahsetti.
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Aydan Ergenç, öğrencisiyle ilgili şöyle konuştu:
"Almanya'dan gelmişti. Çok saygılı, sessiz ve sakin bir öğrenciydi. Birkaç defa sınıfta sevdiğim şarkıları söylemesini istedim. O şekilde sınıf ortamında arkadaşlarıyla sınıfta da dinledik ayrıca bir Öğretmenler Günü etkinliğimiz oldu. O dönemde okul müdürümüz Süleyman Kurşun'du. Kantinde kutlama oldu. Kendisi orgunu getirdi, hem çaldı hem söyledi. Çok güzel ve keyifli bir gündü. Bizim için güzel anılardan biriydi. Fotoğrafımız da var o anı simgeleyen. Kimseyle polemiğe girmez, çizgisini hiç bozmaz."
Biletleri 40 dakikada tükendi
Uzun bir aranın ardından İstanbul'da konserler vermeye hazırlanan Tarkan'ın biletleri satışa çıkar çıkmaz bitti. Bilet sitesi çöktü. Bilet fiyatları 7 bin ile 32 bin arasında değişen konserin biletlerinin tükenmesi ardından ünlü şarkıcı yeni tarihleri açıkladı.
Emekli matematik öğretmeni Hasan Cıngır'ın Tarkan'a ilişkin görüşleri de şöyle:
"Almanya'dan geldiğini çok iyi hatırlıyorum. Babasının burada bir dükkanı vardı. Babası daha sonra kanserden vefat etti. Kız kardeşi de benim öğrencimdi. Bir gün İstanbul'a giderken otobüste karşılaştık, lise sondaydı galiba. 'Oğlum ne işin var burada?' dedim. 'Hocam Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde hafta sonu kurslara gidiyorum' dedi. Kendini yetiştirmek için özel emek sarf ediyordu. Okuldaki özel günlerde, gecelerde çok güzel şarkılar söylerdi. Kendisini iyi yetiştirdi. Türk sanat müziğini çok iyi icra ederdi. Bülent Ersoy gibi güçlü okurdu. Müzik piyasası onu pop müziğe yönlendirdi ama altyapısı çok sağlamdı."