Karanlıkta uyuyunca vücutta ne olur?
Melatonin, halk arasında "uyku hormonu" olarak biliniyor ve özellikle geceleri, karanlık ortamda beynin epifiz bezinden salgılanıyor. Uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesinde kritik rol oynayan melatonin, yalnızca uykuya dalmayı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü bir antioksidan olarak hücrelerin zarar görmesini engelliyor.
Uyku süresince beyin, atık maddeleri temizler, hafızayı güçlendirir, hücreleri onarır ve enerjiyi yeniden depolar. Uzmanlar, uyku kalitesinin artırılması için ortamın tamamen karanlık olması gerektiğini vurguluyor. Zira, uyku sırasında ortamda en küçük bir ışık bile melatonin üretimini engelleyerek sirkadiyen ritmin bozulmasına yol açıyor. Bu durum, kanser gibi ciddi sağlık risklerinin artmasına zemin hazırlayabiliyor.