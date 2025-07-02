Karanlıkta uyuyunca vücutta ne olur?

Vücudumuz, sirkadiyen ritim adı verilen yaklaşık 24 saatlik doğal bir döngü ile çalışıyor. Bu iç saat, hormon salınımından hücre yenilenmesine kadar pek çok fonksiyonu kontrol ediyor. Işık, beynimize uyku ve uyanıklık zamanını bildiren en önemli sinyal. Bu nedenle, ışıklı ortamda uyumak, beynin bu döngüyü doğru yönetmesini engelliyor.





