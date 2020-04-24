Karantina döneminde bile bisikletten vazgeçmeyenler
Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi. Hatta bazı ünlüler küçük alışverişleri için evlerinden çıktıklarında otomobilleri yerine bisikletlerini tercih ediyorlar. İşte kimi maskeli kimi maskesiz pedallara basan ünlüler.
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24.04.2020 - 07:06
Arnold Schwarzenegger
BACKGRID USA Rosie Huntington-Whiteley
Kelly Rohrbach
Dakota Johnson
Kate Hudson
Isla Fisher
Chris Martin
Alessandra Ambrosio
Simon Cowell
Sarah Silverman
Rosie Huntington Whiteley
Laeticia Hallyday
Jennifer Garner, Samuel Affleck ve Seraphina Rose Elizabeth
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