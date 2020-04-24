Karantina döneminde bile bisikletten vazgeçmeyenler

Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi. Hatta bazı ünlüler küçük alışverişleri için evlerinden çıktıklarında otomobilleri yerine bisikletlerini tercih ediyorlar. İşte kimi maskeli kimi maskesiz pedallara basan ünlüler.

24.04.2020 - 07:06

Arnold Schwarzenegger
BACKGRID USA Rosie Huntington-Whiteley


Kelly Rohrbach
Dakota Johnson

Kate Hudson
Isla Fisher
Chris Martin

Alessandra Ambrosio

Simon Cowell

Sarah Silverman

Rosie Huntington Whiteley

Laeticia Hallyday

Jennifer Garner, Samuel Affleck ve Seraphina Rose Elizabeth

Andy Garcia

Arnold Schwarzenegger

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