Karantina günlerinde evde kuaförlük kazaları

Corona virüs salgını nedeniyle herkesin evde kalmaya gayret ettiği bugünlerde kuaförler ve güzellik salonları da kapalı olunca saç kesme, tırnak bakımı gibi işler evde yapılmaya başlandı. Ancak evde kuaförlük girişimleri hiç de hayal edildiği gibi sonuçlar doğurmadı. İşte evde kendi kendine saç kesmeye çalışanların kuaförlere daha fazla saygı duymamız gerektiğini gösteren kazaları...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.