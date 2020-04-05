Karantina günlerinde evde yaratıcı ve eğlenceli projeler
Corona virüs salgını nedeniyle karantina günlerinde insanlar evde kalırken yaratıcılıklarını harekete geçirerek zamanlarını değerlendiriyor. İşte evde hazırlanan yeni eşyalar ya da eğlenceli ev ürünleri tasarımlarından bazıları...
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