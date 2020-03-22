Karantinada Idris Elba'yı yalnız bırakmayan eşinde de corona çıktı (Corona olan ünlü isimler)

ntv.com.tr
SABRINA DHOWRE ELBA
Geçen hafta corona virüse yakalandığını açıklayan Idris Elba'dan sonra eşinin de testi pozitif çıktı. 29 yaşındaki Sabrina Dhowre-Elba, Idris Elba’nın testi pozitif çıktıktan sonra karantinada onunla birlikte kalmaya devam etti. ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e konuşan ve “Onunla birikte olmak istedim” diyen Sabrina Dhowre-Elba, kararından dolayı pişman olmadığını söyleyerek, Idris Elba’ya bakması için 'bir eş içgüdüsü' hissettiğini öne sürdü. Sabrina Dhowre’un göz göre göre eşinden virüsü kapması eleştiri konusu oldu.
IDRIS ELBA
Corona virüs testi pozitif çıkan İngiliz oyuncu Idris Elba kendini karantinaya aldı. 47 yaşındaki oyuncu "İyi hissediyorum ancak virüse maruz kalma olasılığını öğrendiğimden bu yana kendimi izole ettim, karantinaya aldım. Şu ana dek hastalığın hiçbir belirtisi yok. Evde kalın. Ellerinizi yıkayın, insanlarla mesafenizi koruyun. Sanıyorum böylesi bir durum karşısında en iyi şey şeffaflık. Bölünmüş, bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ama şimdi birlik olup birbirimizi düşünme zamanı. Nasıl olduğumu bildirmeye devam edeceğim, sakin ve pozitif kalın" dedi.
DAVID BRYANT
Bon Jovi grubunun klavyecisi ve kurucularından olan David Bryant corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Gönderisinde bir haftadır hasta hissettiğini ve bunun üzerine test yaptırdığını söyleyen müzisyen, her gün biraz daha iyi hissettiğini ve hayranlarına endişe etmemeleri gerektiğini söyleyerek pozitif mesajlar verdi.
MAROUANE FELLAINI
Kariyerinin büyük bir kısmını Avrupa’da geçrien ancak şimdi Çin’de Shandong Luneng takımında top koşturan Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini’de corona virüs çıktı. Çin'de liglerin 18 Nisan'da başlayacak olması sebebiyle 20 Mart'ta ülkeye dönen futbolcu 14 günlük karantinaya alınmıştı. Yapılan kontroller sonrası 32 yaşındaki Fellaini'nin corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinada tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu, Çin Süper Ligi'nde corona virüse yakalanan ilk isim oldu.
Premier Lig’de Everton ve Manchester United’da oynayan futbolcu, 2019’da Çin takımına transfer olmuştu.
DYBALA VE ORIANA SABATINI
Corona virüs salgını İtalya'da yayılmaya devam ederken, Serie A'da forma giyen futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Juventus’un yıldız isimlerinden Dybala da kendisi ve kız arkadaşı Oriana Sabatini’nin Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
INDIRA VARMA
Game of Thrones dizisinin yıldızlarından Indira Varma, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dizide Ellaria Sand karakterine hayat veren 46 yaşındaki İngiliz oyuncu, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Yataktayım ve pek iyi değilim. Güvende ve sağlıklı kalın, yakınlarınıza karşı dikkatli olun” dedi.
Varma, açıklamasından kısa bir süre önce, Game of Thrones’taki rol arkadaşı Emilia Clarke ile birlikte Londra’daki Playhouse Theatre’da sahneleyecekleri The Seagull adlı oyunun provasında ekiple birlikte çektirdiği selfie’yi paylaşmıştı.
Şimdi Emilia Clarke’ın hayranları onun da corona virüse yakalanmış olabileceğini düşünüyor.
KEVIN DURANT
NBA’ın ünlü basketbolcusu Kevin Durant’ın corona virüs testleri pozitif çıktı. Durant, yaptığı açıklamada, "Herkes dikkatli olsun, kendine dikkat etsin ve karantinada kalsın. Bunu da atlatacağız" dedi. Ayrıca Brooklyn Nets’den ismi açıklanmayan 4 oyuncunun daha salgına yakalandığını açıkladı.
ITZIAR ITUNO
La Casa De Papel dizisinde Müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran Itziar Ituno, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
CHARLOTTE LAWRENCE
Amerikalı 19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence’ın corona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncu Christa Miller ile senarist Bill Lawrence’ın kızı olan Charlotte Lawrence, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deneyimini anlattı. “Tamamen iyileşeceğim” diyen genç şarkıcı, “İçeride kalın. Lütfen. Hasta hissetseniz de hissetmeseniz de içeride kalın. Anne babanızı düşünün. Büyükanne ve büyükbabanızı düşünün” çağrısı yaptı.
Dışarı çıkmakta ısrar edenleri ‘bencil’ olmakla suçlayan Lawrence, “Bu salgını durdurma gücüne sahibiz. Dolayısıyla lütfen lütfen kendinizi izole edin. Dayanın. Bilgilenin. Uyanık olun ve başkalarını da uyandırın” ifadesini kullandı.
VITTORIO GREGOTTI
Barcelona Olimpiyat Stadı’nın planlayıcılarından İtalyan mimar Vittorio Gregotti, corona virüs nedeniyle 92 yaşında Milan’da hayatını kaybetti.
İtalya medyası Gregotti’nin önceki gün corona virüse bağlı zatürre nedeniyle öldüğünü açıkladı. Gregotti, 1990 İtalya Dünya Kupası’nda kullanılan Marassi Stadyumu, Milan’daki Arcimboldi Operası gibi önemli yapıları tasarlayan isimdi. Ayrıca Venedik Mimarlık Bienali’nin kavramsal altyapısının oluşturulmasında teorileriyle önemli rol oynamıştı.
RACHEL MATTHEWS
Son olarak Batwoman ve Frozen 2 adlı filmlerde yer alan Rachel Matthews, corona testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
26 yaşındaki genç oyuncu beş gün boyunca neler yaşadığını da gün gün anlattı.
Birinci gün: Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı.
İkinci gün: Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok.
Üçüncü gün: Ateş yok, yoğun vücut ağrıları, akciğerlerim kötüleşti, kuru öksürük, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve iştahım yok.
Dördüncü gün: Semptomlar daha hafif hale dönüştü. Ancak nefes darlığı var. Ayrıca bazen koku ve lezzet duyumu kaybediyorum. Hala iştahım yok.
Beşinci gün: Her şey az ya da çok aynı. Daha fazla kendim gibi hissediyorum. Nefes darlığı, iştahsızlık, yorgunluk, tat ve koku alamama devam ediyor.
KRISTOFER HIVJU
Dünyaca ünlü Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde rol alan Kristofer Hivju (Tormund), corona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Hivju, belirtilerin hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını belirtti.
OLGA KURYLENKO
James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
2008 yılında çekilen Quantum of Solace’ta ‘Bond kızı’ olarak rol alan 40 yaşındaki oyuncu, bir hafta boyunca ateş ve halsizlik şikayeti yaşamasının ardından kendisine teşhis konulduğunu açıkladı.
Şu anda evinde karantina altında kalan Kurylenko, penceresinden manzarasını sosyal medya hesabında “Evde kilitliyim” mesasıyla paylaştı.
Ukrayna doğumlu Fransız vatandaşı olan oyuncu mesajında, “Temel belirtilerim ateş ve halsizlikti. Kendinize iyi bakın ve bunu ciddiye alın” yazdı.
Kurylenko, Quantum of Solace filminde Bolivyalı ajan Camille Montes karakterine hayat vermişti.
Kurylenko, hastalanmadan önce The Bay Of Silence adlı filmin çekimlerini tamamlamıştı. Oyuncunun ayrıca rol aldığı Fransız yapımı Sentinelle adlı filminin post prodüksiyonu ağustosa ertelendi.
Ayrıca son James Bond filmi Ölmeye Zaman Yok’un (No Time To Die) nisandaki vizyon tarihi de corona virüs nedeniyle kasıma ertelenmişti.
ELIAQUIM MANGALA
İspanyol kulübü Valencia'da Ezequiel Garay'ın ardından Eliaquim Mangala da virüse yakalandı.
Virüs testininin pozitif çıktığını sosyal medya üzerinden açıklayan Mangala; "Bugün corona virus'e yakalandığımı öğrendim. İyi hissediyorum ve semptomların hiçbiri bende yok. Semptomları göstermeden de virüsü taşıyabileceğimizi öğrendim, temastan kaçının. Evde karantina altına aldım kendimi" ifadelerini kullandı.