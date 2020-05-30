Karantinada ilham alabileceğiniz ev projeleri

Bazıları karantina günlerini akıllıca değerlendiriyor ve dikkate değer projeler üretiyor. Bu kulübe katılmayı düşünenlerdenseniz, kendi projenize ilham vermesi için karantina projelerinden yararlanabilirsiniz. İşte ev dekorasyonunu değiştirme, eldeki malzemelerden ev eşyası üretme, minyatür yapma, bahçe dizaynı gibi örnek karantina projeleri...
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