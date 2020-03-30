Karantinayı ihlal eden Alexander Caniggia sosyal medyada yakayı ele verdi
Arjantin'in efsane futbolcularından biri olarak gösterilen Claudio Caniggia'nın oğlu Alexander Caniggia 24 saatte iki kez karantinayı bozdu. Açtığı canlı yayında konumunu belli edince yakalandı ve hakkında ev hapsi verildi.
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30.03.2020 - 09:55
Arjantin'in efsane futbolcularından biri olarak gösterilen Claudio Caniggia'nın oğlu Alexander Caniggia iki kez karantinayı ihlal etti.
Corona virüsü nedeniyle hükümetin aldığı kararı bozan ve kız arkadaşıyla birlikte dışarıya çıkan Alexander Caniggia 2 kez gözaltına alındı.
Karantinayı bozan ve 27 yaşındaki kız arkadaşı Macarena Herrera ile Instagram’da canlı yayın açan Caniggia Hudson otoyolunda yakalandı.
24 saatte ikinci kez kuralları çiğneyen Alexander Caniggia ve kız arkadaşı tutuklanarak ev hapsine mahkum edildi.
Sosyal medyada lüks yaşamını gözler önüne seren Caniggia'nın Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.
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