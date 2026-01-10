Kardan Kız Kulesi yapan çocuklara büyük sürpriz. Sivaslı çocukların hayali gerçek oldu

İstanbul’a hiç gelmemiş çocukların hayal gücüyle ortaya çıkan o görüntüler kısa sürede adeta Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu içten hikâyeye karşılıksız kalmadı.

Ersoy, sosyal medyada herkesi gülümseten o karelerin kahramanlarını İstanbul’a davet etti.

Sivaslı çocuklar ve Adem Soylu, bu kez kardan değil, gerçek Kız Kulesi’nin karşısında Bakan Ersoy ile bir araya geldi.

Boğaz’ın ortasında, İstanbul’un simgelerinden biri olan Kız Kulesi’nde ağırlanan çocuklar, ilk kez geldikleri İstanbul’u gezme fırsatı da buldu.