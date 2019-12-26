Kardashian ailesinin Noel partisi

Kardashian/Jenner ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir Noel partisi düzenledi.
Parti, Kourtney Kardashian’ın evinde gerçekleşti.
Partiye Kim Kardashian, Kanye West, Khloe Kardashian, Kendall ve Kylie Jenner katıldı.
Ünlü reality show yıldızı aile üyelerinden her biri, geceye ait görüntüleri Instagram sayfalarında hikaye olarak paylaştı.
Ünlü şarkıcı Sia, hediye kutusu görünümlü sahnede şarkı söyleyerek davetlileri eğlendirdi. Sia, bir Kardashian olmanın yolunu aradığı şeklinde epsri yapınca, Kim Kardashian, kardeşi Rob için, “Sia ile evlenmeli. Böylece Sia da bir Kardashian olabilir” diye yanıt verdi.
İşte, Kardashian/Jenner ailesinin Noel kutlamasından yansıyanlar...