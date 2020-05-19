Kardashian, corona'yı da paraya dönüştürecek

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, corona virüs ile mücadele kapsamında tanesi 8 dolar olan (yaklaşık 55 TL) maskeleri satışa sundu. Paketler halinde de 160 liraya kadar çıkan maskelere talep yoğun. 39 yaşındaki ünlü yıldız Kim Kardashian corona virüsü de gelir kapısı haline getirdi. Online sitede satışa sunulan maskeler, dikişsiz ve yeniden yıkanabilir. Şarkıcı Kanye West ile evli olan Kardashian, iç çamaşırı markası Skims'in bünyesinde yeniden kullanılabilir maskeler üretti. 8 dolardan (Yaklaşık 55 lira) satışa sunulan maskeler stokları ilk gün tüketince Kardashian, sosyal medya hesabından üretimin olabildiğince hızlı yapılacağını duyurdu. Kardashian, ikili maske paketi için yaklaşık 100 lira, dörtlü paketi için ise yaklaşık 160 lira istiyor. Cumartesi günü 5 renkte satışa çıkan maskelere talep yoğun oldu.