Kardashian, corona'yı da paraya dönüştürecek

39 yaşındaki ünlü yıldız Kim Kardashian corona virüsü de gelir kapısı haline getirdi.

Online sitede satışa sunulan maskeler, dikişsiz ve yeniden yıkanabilir.

Şarkıcı Kanye West ile evli olan Kardashian, iç çamaşırı markası Skims'in bünyesinde yeniden kullanılabilir maskeler üretti.

Kardashian, ikili maske paketi için yaklaşık 100 lira, dörtlü paketi için ise yaklaşık 160 lira istiyor.