Cuma günü People’a konuşan bir kaynak, Kim Kardashian’ın, Kanye West’e boşanma davası açtığından beri çok iyi olduğu olduğunu söyledi. Bu iddia Kim’in, Keeping Up With The Kardashians’ın son yayınlanan bölümlerinden birinde evliliğinin bitmesiyle ilgili duygularını ifade etmesinin ardından geldi.