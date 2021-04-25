Kardashian/Jenner Ailesi'nin babası Caitlyn Jenner vali adayı oldu

ntv.com.tr 25.04.2021 - 11:19 | Son Güncelleme : 25.04.2021 - 11:23
Kardashian / Jenner Ailesi’nden yeni bir yönetici adayı çıkıyor. Kylie ve Kendall Jenner’ın öz babası; Kim, Khloe ve Kourtney Kardashian’ın üvey babası Caitlyn Jenner, California valilik seçimlerine katılmak istediğini açıkladı.
Cuma günü açıklama yapan Caitlyn Jenner, "Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etmekten Olimpiyatlarda altın madalya kazanmaya, eşitlik hareketinin ilerlemesine yardımcı olmaya kadar hayatım boyunca şefkatli bir ezber bozucu oldum. California’lılar olarak, çok geç olmadan önce eyaletimizi temelden düzeltmek için şimdi bir fırsatla karşı karşıyayız” dedi.
71 yaşındaki emekli dekatloncu ve bugünün ünlü reality show yıldızı Caitlyn Jenner’ın California valisi olmak için seçim yarışına katılacağını açıklamasının ardından, ailesinin bu karara nasıl tepki vereceği ve seçim kampanyasına destek olup olmayacağı merak konusu oldu. TMZ’nin haberine göre, Kardashian’lar, Caitlyn Jenner’ın kampanyasına destek olmayacak, çünkü onunla görüşleri bağdaşmıyor.
İddiaya göre Caitlyn Jenner, cuma günkü adaylık açıklamasından önce ailesiyle konuştu. Ancak Jenner, onlardan bir kampanya yapmaları beklentisi içine girmedi.
Kardashian’lar 2016 başkanlık seçiminde açıkça Hillary Clinton’ı destekledi. O dönemde Caitlyn Jenner, muhafazakar aday Donald Trump’a destek verdi. Ancak iki yıl sonra bu desteği inkar etti.
Kardashian’ların Caitlyn Jenner’ın kampanyasına katılmasını engelleyen başka bir sorun daha var. Anneleri Kris Jenner’dan boşanması konusunda hala keskin duyguları olduğu söylenen kardeşler, babalarına destek çıkarak anneleri ile babalarının ortasında kalmak istemiyor.
Eski bir Olimpiyat atleti olan Caitlyn Jenner’ın adı cinsiyet değiştirmeden önce Bruce Jenner’dı. Geçirdiği operasyonlardan sonra yeni halini ilk kez Vanity Fair dergisinin kapağında gösteren Bruce Jenner, yeni adı olarak seçtiği Caitlyn'i de bu kapakta duyurmuştu. "Artık özgürüm" diyen Caitlyn Jenner'a sosyal medyadan büyük destek yağmıştı.
Caitlyn Jenner'a dönüştükten sonra kendisini LGBTİ savunucusu olarak tanımlayan, cinsel kimliği yüzünden zor durumda kalan insanlara yardım etmeye başlayan yıldız, kendisi gibi trans bir kadın olan ve kendisinden 47 yaş küçük Sophia Hutchins'le yaşadığı ilişki nedeniyle magazinin gündemine girmişti.
Cinsiyet değiştirdikten sonra yine bir kadınla birlikte olması pek çok kişi tarafından anlaşılmaz bulunan Jenner, başından beri kadınlardan hoşlandığını ve bunun hiç değişmediğini vurgulamıştı. Cinsiyet değişimi sonrası verdiği bir röportajda, "Hayatım boyunca hiçbir erkekle birlikte olmadım. Kendimi gelecekte de bir kadınla hayal ediyorum” demişti.