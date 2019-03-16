Kardashian-Jenner kardeşler buluştu (LA gecesi)
Kardashian-Jenner kardeşler Los Angeles'ta (LA) akşam yemeğinde buluştu. Gecede Kendall Jenner'ın olmaması dikkat çekti.
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1Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian ile Kylie Jenner, akşam yemeğinde buluştu. Gecenin belki de en iddialı ismi, bebeğinin babası Tristan Thompson'ı iki hafta önce terk eden Khloe Kardashian oldu.
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Vücudunu saran, yılın modası leopar desenli bir elbise tercih eden 34 yaşındaki Khloe, küt saçlarını açık bırakmıştı. Khloe, NBA oyuncusu sevgilisi Tristan Thompson kendisini ikinci kez aldatınca, yollarını ayırma kararı almıştı.
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Kardeşlerin en büyüğü olan 39 yaşındaki Kourtney, siyah göğüs dekolteli uzun bir elbise giymişti.
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38 yaşındaki Kim Kardashian ise yılan desenli, derin yırtmaçlı eteğini, beyaz bir bluzla kombinlemişti. Saçlarını at kuyruğu yapan Kim, zaman zaman yırtmacına sahip çıkmakta zorlandı.
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Ailenin en genç ve en zengini olma unvanını elinde bulunduran 21 yaşındaki Kylie Jenner ise toprak tonlarında straplez bir elbise giymişti. Kıvrımlarını gözler önüne seren elbisesini şeffaf ayakkabılarla tamamladı Kylie...
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Santa Monica'daki ünlü restoran Giorgio Baldi'de aile yemeği yiyen dört kız kardeş, bol bol sohbet edip yemekelrini yedikten sonra kendilerini bekleyen araçlara binerek evlerinin yolunu tuttu.
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Şıklık yarışı sergileyen grubun içinde, ailenin süper model üyesi Kendall Jenner'ın olmaması ise dikkat çekti.