Kardashian ve Jenner'ların bakım ve güzellik harcamaları ortaya çıktı

Dünyanın en popüler ailelerinden biri olan Kardashian/Jenner'ların bakım ve güzellik için yaptıkları bilinen harcamalar mercek altına alındı. Mirror'ın haberine göre aile üyelerinin harcamaları şöyle:





Forbes'a göre Kardashian/Jenner ailesinin serveti (Tıkla oku)