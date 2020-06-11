Kardashian ve Jenner'ların bakım ve güzellik harcamaları ortaya çıktı

Dünyanın en ünlü reality şov yıldızları olan Kardashian ve Jenner Ailesi’nin kadınları, marka haline getirdikleri görüntüleri için her ay servet değerinde harcama yapıyor.

11.06.2020 - 11:06

Kardashian ve Jenner'ların bakım ve güzellik harcamaları ortaya çıktı - 1

Dünyanın en popüler ailelerinden biri olan Kardashian/Jenner'ların bakım ve güzellik için yaptıkları bilinen harcamalar mercek altına alındı.  Mirror'ın haberine göre aile üyelerinin harcamaları şöyle: 

Forbes'a göre Kardashian/Jenner ailesinin serveti (Tıkla oku)

Kardashian ve Jenner'ların bakım ve güzellik harcamaları ortaya çıktı - 2
Rekor onda

Kim Kardashian (39), bakımına ayda ortalama 165 bin dolar harcıyor. Spor eğitmenine haftada 2 bin 500 dolar, vücut bronzlaştırma makyajına 345 dolar, saçındaki kaynağa 2 bin dolar, cilt bakımına 5 bin dolar, kaş tasarımına 1200 dolar ödüyor.
Kardashian ve Jenner'ların bakım ve güzellik harcamaları ortaya çıktı - 3

Parayı kreme saçıyor

Khloe Kardashian’ın (35) aylık 145 bin doları bulan bakım harcamaları içinde en çok yer tutan bakım kremlerine verdiği 1000 dolar ile 2 bin dolarlık saç kaynakları.

Kardashian ve Jenner'ların bakım ve güzellik harcamaları ortaya çıktı - 4
Ailenin tutumlusu
Kourtney Kardashian’ın (41) aylık ortalama 70 bin dolarlık güzellik giderleri ise şunlar:

  • Kremlere 500 dolar, temizleyicilere 200 dolar.
  • Bakım maskesine 190 dolar.
  • Haftalık spor eğitmenine seans başına 2 bin 500 dolar.
Kardashian ve Jenner'ların bakım ve güzellik harcamaları ortaya çıktı - 5

Estetikkolik

Kylie Jenner’ın (22) aylık ortalama güzellik gideri 140 bin dolar. Özel günlerde taktırdığı kaynakların fiyatı 8 bin doları buluyor. Kalıcı ojelerine 250 dolar, ipek kirpiklere 170 dolar, yılda iki kez yaptırdığı estetik işlemlerine 38 bin dolar harcıyor.

Kardashian ve Jenner'ların bakım ve güzellik harcamaları ortaya çıktı - 6

En masrafsızı

Modellik yapan Kendall Jenner’ın (24) aylık25 bin dolar olan bakım harcamaları şöyle:

  • Özel spor koçuna altı haftalık antrenman için 15 bin dolar.
  • Saç bakımı ve tasarımına seans başı 1000 dolar.

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