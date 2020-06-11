Kardashian ve Jenner'ların bakım ve güzellik harcamaları ortaya çıktı

11.06.2020 - 11:06
Dünyanın en popüler ailelerinden biri olan Kardashian/Jenner'ların bakım ve güzellik için yaptıkları bilinen harcamalar mercek altına alındı. Mirror'ın haberine göre aile üyelerinin harcamaları şöyle:
Forbes'a göre Kardashian/Jenner ailesinin serveti (Tıkla oku)
Parayı kreme saçıyor
Khloe Kardashian’ın (35) aylık 145 bin doları bulan bakım harcamaları içinde en çok yer tutan bakım kremlerine verdiği 1000 dolar ile 2 bin dolarlık saç kaynakları.
Estetikkolik
Kylie Jenner’ın (22) aylık ortalama güzellik gideri 140 bin dolar. Özel günlerde taktırdığı kaynakların fiyatı 8 bin doları buluyor. Kalıcı ojelerine 250 dolar, ipek kirpiklere 170 dolar, yılda iki kez yaptırdığı estetik işlemlerine 38 bin dolar harcıyor.
En masrafsızı
Modellik yapan Kendall Jenner’ın (24) aylık25 bin dolar olan bakım harcamaları şöyle: