Kardashian'lar gibi büyük isimlerin ötesinde özel etkileşimi olan isimler seçiliyor (Fenomen tercihi)

Günümüzde büyük bir reklam mecrası haline gelen sosyal medyada, markalar bu ihtiyaçları için fenomenleri tercih ediyor. Ancak markalar şimdi Kardashian'lar gibi büyük isimlerin ötesinde, çocuklar, mikro-etkileyiciler hatta sanal etkileyiciler gibi daha niş influencer çeşitleriyle ilgileniyor.

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03.07.2020 - 10:54

Sosyal medya fenomenlerinin sayıları çoğaldıkça ve takipçileri arasında güven kazanmaya devam ettikçe markaların tüketicilere ulaşmasında önemli bir faktör haline geldiler.







Markalar, fenomen kampanyalarına 2022’den itibaren 13.4 milyar euro harcamaya hazırlanıyor. Pazarlamacıların yüzde 79’u Instagram’ı diğer platformlara tercih ediyor.







Fenomenler için iki ana kategori var, erişim büyük bir takipçi kitlesi olanları, niş ise daha küçük ancak daha özel ve etkileşimli takipçisi olanları tanımlıyor.







Markalar şimdi Kardashian'lar gibi büyük isimlerin ötesinde, çocuklar, mikro-etkileyiciler hatta sanal etkileyiciler gibi daha niş influencer çeşitleriyle ilgileniyor.







Fenomen Arabella Daho, genellikle güvendiği markalarla çalıştığını söylüyor. Daho, içeriğinde yanlış bilgilere yer vermek istemediğini belirtiyor.







Sosyal medya fenomeni Jess Hardy ise "Tüketicilerine nasıl muamele ettiklerine bakıyorum. Ve böylelikle onların etik anlayışlarını ve neyi savunduklarını biliyorsunuz" şeklinde konuşuyor.