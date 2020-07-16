Kardeşini koruyan 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu

ABD’de küçük kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya giren ve yüzüne 90'dan fazla dikiş atılan altı yaşındaki Bridger Walker sosyal medyanın yeni kahramanı oldu. “Biri ölecekse, bu ben olmalıyım diye düşündüm” diyen küçük çocuğa Avengers yıldızları, Anna Hathaway, Cris Evans, Hugh Jackman, Tom Holland ve Mark Ruffalo’dan destek mesajları yağdı.

ntv.com.tr 16.07.2020 - 15:07

Kardeşini koruyan 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 1

ABD'nin Wyoming eyaletinin başkenti Cheyenne’de yaşayan 6 yaşındaki Bridger Walker, kendisinden iki yaş küçük kız kardeşini Alman kurdu kırması bir köpeğin saldırısından kurtaramak için araya girdi.  

Kardeşini koruyan 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 2

Saldırıya rağmen, Bridger, kız kardeşinin elini tutup onu tehlikeden uzaklaştırmayı başardı.

Kardeşini koruyan 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 3

"BİRİ ÖLECEKSE BU BEN OLMALIYIM"

10 Temmuzda yaşanan olay çocukların halası Nicole Walker’ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı ve tüm dünyanın gündemine oturdu. Nicole Walker,  Bridger’ın, neden araya girdiğini soran babasına “Eğer birisi ölecekse bu ben olmalıyım diye düşündüm” yanıtı verdiğini açıkladı.

 

Kardeşini koruyan 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 4

YÜZÜNE 90 TANE DİKİŞ ATILDI

Saldırının ardından iki saatlik bir operasyon geçiren Briger'ın yüzüne 90 dikiş atıldığı belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirilen küçük çocuğun dinledndiği aktarıldı.

Kardeşini koruyan 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 5

Diğer taraftan, halası, ünlü süperkahraman film serisi Avengers’ın hayranı olan Bridger’ın kendisinden olabildiğince geniş bir şekilde hikayesini paylaşmasını istediğini belirtti. Ardından Walker ailesi, Avengers yıldızları, Anna Hathaway, Mark Ruffalo, Tom Holland, Hugh Jackman ve Chris Evans’tan küçük çocuğa sevgi dolu mesajlar gönderildiğini açıkladı.

Kardeşini koruyan 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 6

"SÜPER KAHRAMAN GÖRDÜĞÜM ZAMAN ONU TANIRIM"

Avengers serisinde Kedi Kadını canlandıran Hathaway, Bridger ile kız kardeşinin fotoğrafını kendi hesabından paylaşarak, “Ben bir Avenger değilim ama bir süper kahraman gördüğüm zaman onu tanırım. Umarım hayatımda senin yarın kadar bile cesur olmayı başarabilirim” yorumunu yaptı ve Hulk'ı canlandıran rol arkadaşı Mark Ruffalo'yu etiketledi.
Kardeşini koruyan 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 7

CHRİS EVANS'TAN VİDEOLU MESAJ

Kaptan Amerika karakterine hayat veren Chris Evans ise, Bridger’a bir video mesajı yollayarak, Kaptan Amerika kalkanı sözü verdi.

Evans, "Sen bir kahramansın. Yaptığın şey çok cesurcaydı. Kardeşin senin gibi bir abiye sahip olduğu için çok şanslı. Senin gibi insanlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Kardeşini koruyan 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 8

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