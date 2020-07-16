Kardeşini koruyan 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu

ntv.com.tr 16.07.2020 - 15:07
ABD'nin Wyoming eyaletinin başkenti Cheyenne’de yaşayan 6 yaşındaki Bridger Walker, kendisinden iki yaş küçük kız kardeşini Alman kurdu kırması bir köpeğin saldırısından kurtaramak için araya girdi.
Saldırıya rağmen, Bridger, kız kardeşinin elini tutup onu tehlikeden uzaklaştırmayı başardı.
10 Temmuzda yaşanan olay çocukların halası Nicole Walker’ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı ve tüm dünyanın gündemine oturdu. Nicole Walker, Bridger’ın, neden araya girdiğini soran babasına “Eğer birisi ölecekse bu ben olmalıyım diye düşündüm” yanıtı verdiğini açıkladı.
Saldırının ardından iki saatlik bir operasyon geçiren Briger'ın yüzüne 90 dikiş atıldığı belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirilen küçük çocuğun dinledndiği aktarıldı.
Diğer taraftan, halası, ünlü süperkahraman film serisi Avengers’ın hayranı olan Bridger’ın kendisinden olabildiğince geniş bir şekilde hikayesini paylaşmasını istediğini belirtti. Ardından Walker ailesi, Avengers yıldızları, Anna Hathaway, Mark Ruffalo, Tom Holland, Hugh Jackman ve Chris Evans’tan küçük çocuğa sevgi dolu mesajlar gönderildiğini açıkladı.
Kaptan Amerika karakterine hayat veren Chris Evans ise, Bridger’a bir video mesajı yollayarak, Kaptan Amerika kalkanı sözü verdi.
Evans, "Sen bir kahramansın. Yaptığın şey çok cesurcaydı. Kardeşin senin gibi bir abiye sahip olduğu için çok şanslı. Senin gibi insanlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.