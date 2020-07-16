Kardeşini koruyan 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu

10 Temmuzda yaşanan olay çocukların halası Nicole Walker’ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı ve tüm dünyanın gündemine oturdu. Nicole Walker, Bridger’ın, neden araya girdiğini soran babasına “Eğer birisi ölecekse bu ben olmalıyım diye düşündüm” yanıtı verdiğini açıkladı.

Diğer taraftan, halası, ünlü süperkahraman film serisi Avengers’ın hayranı olan Bridger’ın kendisinden olabildiğince geniş bir şekilde hikayesini paylaşmasını istediğini belirtti. Ardından Walker ailesi, Avengers yıldızları, Anna Hathaway, Mark Ruffalo, Tom Holland, Hugh Jackman ve Chris Evans’tan küçük çocuğa sevgi dolu mesajlar gönderildiğini açıkladı.