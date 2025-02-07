Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlık

FAST FOOD TÜKETİMİNDEN KAÇININ

Fast food ürünler, yüksek oranda yağ, kalori ve tuz içerir. Bu tür gıdaların tüketimi; kilo alımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve kalp yetmezliği gibi pek çok ciddi sağlık sorununa yol açabilir.