Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlık

Havaların soğumasıyla birlikte kalp krizi oranlarında da artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar, bu durumun nedenini soğuk havanın kanı koyulaştırarak kan pıhtılaşması riskini artırabilmesi olarak açıklıyor. Kalp krizi vakaları her ne kadar en çok 65 yaş ve üzeri kişilerde görülse de, son yıllarda 45 yaş altındaki yetişkinleri de etkilemeye başladı. Dr. Evan S. Levine, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlığı açıkladı.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlık - 1

SAĞLIK TAVSİYELERİNİ GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN ALIN

Dr. Levine, sağlıkla ilgili tavsiyeleri yalnızca profesyonellerden almanızı öneriyor. Çeşitli sosyal medya hesaplarının bu anlamda yetersiz ve yanlış bilgiler verebileceğini belirterek uyarıyor.

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Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlık - 2

ALKOL TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN

Aşırı alkol; kan basıncını yükseltebilir, kalp kasına zarar verebilir ve düzensiz kalp ritmine yol açabilir. Bu nedenle, alkol tüketimini sınırlandırmak önemlidir.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlık - 3

GÖBEK YAĞLARINDAN KURTULUN

Kalp sağlığı için özellikle karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak büyük önem taşır. Dr. Levine, merkezi obezitenin hipertansiyon, yüksek trigliseritler, yağlı karaciğer gibi sağlık sorunlarına yol açtığını ve metabolik sendromun ölümcül olabileceğini vurguluyor.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlık - 4

HİPERTANSİYON VE DİYABETLE MÜCADELE

Hipertansiyon ve diyabet, kalpteki damarlar ve sinirler üzerinde ciddi hasarlar yaratabilir. Diyabetli bireylerin kalp krizi geçirme olasılığı, diyabeti olmayanlara göre yaklaşık iki kat daha fazladır.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlık - 5

STRESİ YÖNETİN

Stres hormonları; kan basıncını, kan şekerini ve kolesterolü artırarak kalbe baskı yapabilir. Dr. Levine, stresle başa çıkmak için hafif müzikler dinlemeyi öneriyor.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlık - 6

DÜZENLİ KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN

Koroner arter kalsiyum taramasıyla, kalbin atardamarlardaki kalsiyum birikimi analiz edilir. Dr. Levine, 40 yaş altı, yüksek kolesterolü ve ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunan kişilerin bu taramayı yaptırması gerektiğini vurguluyor.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlık - 7

HER GÜN EGZERSİZ YAPIN

Düzenli egzersiz yapmak; kalp kasını güçlendirir, kan pompalama işlevini iyileştirir, kolesterolü düşürür ve kilo kaybına yardımcı olur. Bilim insanları, yetişkinlerin haftada günde 30 dakika egzersiz yapmasını, kalp sağlığı için faydalı buluyor.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlık - 8

FAST FOOD TÜKETİMİNDEN KAÇININ

Fast food ürünler, yüksek oranda yağ, kalori ve tuz içerir. Bu tür gıdaların tüketimi; kilo alımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve kalp yetmezliği gibi pek çok ciddi sağlık sorununa yol açabilir.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlık - 9

ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu’nun araştırmalarına göre, şekerli içecekler ne kadar egzersiz yaparsanız yapın, kalp hastalığı riskini artırıyor. Şekerli içeceklerin tüketimi; yüksek tansiyon, kronik iltihaplanma ve yüksek kolesterole de zemin hazırlayabilir.

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