Kardiyolog açıkladı: Kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlık
Havaların soğumasıyla birlikte kalp krizi oranlarında da artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar, bu durumun nedenini soğuk havanın kanı koyulaştırarak kan pıhtılaşması riskini artırabilmesi olarak açıklıyor. Kalp krizi vakaları her ne kadar en çok 65 yaş ve üzeri kişilerde görülse de, son yıllarda 45 yaş altındaki yetişkinleri de etkilemeye başladı. Dr. Evan S. Levine, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda kalp krizi riskini en aza indiren 9 basit alışkanlığı açıkladı.
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Dr. Levine, sağlıkla ilgili tavsiyeleri yalnızca profesyonellerden almanızı öneriyor. Çeşitli sosyal medya hesaplarının bu anlamda yetersiz ve yanlış bilgiler verebileceğini belirterek uyarıyor.