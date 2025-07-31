Kardiyolog açıkladı: Kalp krizinin 4 sinsi belirtisi

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Kardiyolog Dr. Allison R. Zielinski, kalp hastalıklarında dikkat edilmesi gereken 5 belirti olduğunu belirterek uyarıyor.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizinin 4 sinsi belirtisi - 1

Mirror'a konuşan uzman isim, göğüs ağrısının mutlaka dikkate alınması gereken belirtilerin başında yer aldığını söyledi. Özellikle fiziksel aktivite sırasında artan baskı ya da rahatsızlık, kalbin yeterince kan almadığını gösterebilir.

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Kardiyolog açıkladı: Kalp krizinin 4 sinsi belirtisi - 2

Dr. Zielinski; nefes darlığı, kalp çarpıntısı ya da ani baş dönmesi gibi semptomların da kalp rahatsızlığına işaret edebileceğini vurguladı.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizinin 4 sinsi belirtisi - 3

British Heart Foundation, özellikle kol, boyun, çene, sırt veya mideye yayılan ağrının da, kalp krizinin habercisi olabileceğini aktardı.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizinin 4 sinsi belirtisi - 4

Aniden ortaya çıkan mide bulantısı, aşırı terleme ya da baygınlık hissinin, genellikle gıda zehirlenmesi ya da stres kaynaklı olduğu düşünülse de, bu belirtiler kalp sağlığına dair ciddi sinyaller verebiliyor. 

Ayak, ayak bileği ya da alt bacaklarda görülen şişliklerin de kalp yetmezliğinin işareti olabileceği ifade ediliyor. Kalp, yeterli kan pompalayamadığında vücutta sıvı birikimi yaşanabiliyor.

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizinin 4 sinsi belirtisi - 5

FAST YÖNTEMİ NEDİR?

Felç durumlarında hızlı müdahale hayati önem taşıyor. Uzmanlar, bu tür tehlikeli durumlarda aşağıdaki belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini aktarıyor:

Kişi gülümseyebiliyor mu? Ağız ya da göz kenarlarında düşme var mı?

İki kolunu kaldırabiliyor ve havada tutabiliyor mu?

Konuşması bozuk mu ya da anlaşılmaz mı?

Kardiyolog açıkladı: Kalp krizinin 4 sinsi belirtisi - 6

Bu belirtilerden sadece birinin bile görülmesi durumunda mutlaka acil servisin aranması gerektiği ve hızlı müdahalenin hayatta kalma şansını artıracağı ifade ediliyor.

Aniden başlayan şiddetli baş ağrısı, görme kaybı  bulanıklık da felç semptomları arasında yer alabiliyor.

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