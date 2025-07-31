Kardiyolog açıkladı: Kalp krizinin 4 sinsi belirtisi
Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Kardiyolog Dr. Allison R. Zielinski, kalp hastalıklarında dikkat edilmesi gereken 5 belirti olduğunu belirterek uyarıyor.
Mirror'a konuşan uzman isim, göğüs ağrısının mutlaka dikkate alınması gereken belirtilerin başında yer aldığını söyledi. Özellikle fiziksel aktivite sırasında artan baskı ya da rahatsızlık, kalbin yeterince kan almadığını gösterebilir.