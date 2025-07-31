Kardiyolog açıkladı: Kalp krizinin 4 sinsi belirtisi

Aniden ortaya çıkan mide bulantısı, aşırı terleme ya da baygınlık hissinin, genellikle gıda zehirlenmesi ya da stres kaynaklı olduğu düşünülse de, bu belirtiler kalp sağlığına dair ciddi sinyaller verebiliyor.

Ayak, ayak bileği ya da alt bacaklarda görülen şişliklerin de kalp yetmezliğinin işareti olabileceği ifade ediliyor. Kalp, yeterli kan pompalayamadığında vücutta sıvı birikimi yaşanabiliyor.