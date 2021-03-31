Karen Elson'dan podyum dünyasına mobbing suçlaması

İngiliz manken Karen Elson, moda sektöründe kendisine sık sık “Çirkin ve kilolusun” denilerek mobbing uygulandığını açıkladı. Karen Elson sürekli diyete zorlanmanın genç modellerde madde bağımlılığına ve depresyona neden olduğunu da söyledi.

31.03.2021 - 08:29

Karen Elson'dan podyum dünyasına mobbing suçlaması - 1

İngiliz manken Karen Elson, farklı imajı ve yüz hatlarıyla dünyanın en ünlü modelleri arasına adını yazdırdı. Şimdi 42 yaşında olan ve genç modellere akıl hocalığı yapan Karen Elson, renkli dünyanın acımasız yüzünün mobbing olduğunu açıkladı.

Karen Elson'dan podyum dünyasına mobbing suçlaması - 2

Elson, spot ışıklarının ardında yaşadığı mobbingi İngiliz The Times gazetesine anlattı. Karen Olsen moda sektöründe küresel bir şöhret olma sürecindeyken bedeni üzerinden zorbalığa maruz kaldığını söyledi. 

Karen Elson'dan podyum dünyasına mobbing suçlaması - 3

Manken özgüvenini yıkmak için kendisine düzenli şekilde çirkin olduğunun söylendiğini ve sürekli kilo vermeye zorlandığını belirtti.

Karen Elson'dan podyum dünyasına mobbing suçlaması - 4

Modellik yapmaya 15 yaşında başlayan ve Alexander McQueen, Chanel, Valentino, Gucci gibi dünyaca ünlü markalar için podyumlarda yürüyen Karen Elson, mesleğe başladığında sahip olduğu ergen bedeninin kadınlaşmaya başlamasıyla olumsuz yorumlar aldığını ifade etti. 

Karen Elson'dan podyum dünyasına mobbing suçlaması - 5

İlginç yüz hatları nedeniyle kendisine pek çok kez “Komik görünüşlüsün, çirkinsin ama biz seni seviyoruz” gibi aşağılayıcı imalarda bulunulduğunu belirten Elson, efsane tasarımcı Karl Lagerfeld tarafından sevgi sözcüğü olarak başka bir gezegenden gelen bir mutanta benzetildiğini açıkladı.

Karen Elson'dan podyum dünyasına mobbing suçlaması - 6
Ünlü bir manken olduğunda bile diyet yapmaya zorlandığını vurgulayan Karen Elson, bu baskının genç modellerde yeme bozukluğuna, akıl hastalığına, madde bağımlılığına ve depresyona yol açtığını söyledi.r şeye evet diyorlar” şeklinde konuştu.
Karen Elson'dan podyum dünyasına mobbing suçlaması - 7
Vücuduyla barışık hale gelene kadar tükenmişlik sendromu yaşadığını ifade eden Elson, tedavi görmek istediğinde ise meslektaşlarının işlerini daha zorlaştırdığını ve çok az destek aldığını belirtti.
Karen Elson'dan podyum dünyasına mobbing suçlaması - 8
Elson, para kazanmak isteyen mankenlik ajanslarının çok fazla manipülasyon yaptığını belirtirken, “Genç modeller de sektör dışında kalmamak için her şeye evet diyorlar” şeklinde konuştu.

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