Karen Elson'dan podyum dünyasına mobbing suçlaması

31.03.2021 - 08:29
İngiliz manken Karen Elson, farklı imajı ve yüz hatlarıyla dünyanın en ünlü modelleri arasına adını yazdırdı. Şimdi 42 yaşında olan ve genç modellere akıl hocalığı yapan Karen Elson, renkli dünyanın acımasız yüzünün mobbing olduğunu açıkladı.
Elson, spot ışıklarının ardında yaşadığı mobbingi İngiliz The Times gazetesine anlattı. Karen Olsen moda sektöründe küresel bir şöhret olma sürecindeyken bedeni üzerinden zorbalığa maruz kaldığını söyledi.
Manken özgüvenini yıkmak için kendisine düzenli şekilde çirkin olduğunun söylendiğini ve sürekli kilo vermeye zorlandığını belirtti.
Modellik yapmaya 15 yaşında başlayan ve Alexander McQueen, Chanel, Valentino, Gucci gibi dünyaca ünlü markalar için podyumlarda yürüyen Karen Elson, mesleğe başladığında sahip olduğu ergen bedeninin kadınlaşmaya başlamasıyla olumsuz yorumlar aldığını ifade etti.
İlginç yüz hatları nedeniyle kendisine pek çok kez “Komik görünüşlüsün, çirkinsin ama biz seni seviyoruz” gibi aşağılayıcı imalarda bulunulduğunu belirten Elson, efsane tasarımcı Karl Lagerfeld tarafından sevgi sözcüğü olarak başka bir gezegenden gelen bir mutanta benzetildiğini açıkladı.