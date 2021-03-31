Karen Elson'dan podyum dünyasına mobbing suçlaması

İlginç yüz hatları nedeniyle kendisine pek çok kez “Komik görünüşlüsün, çirkinsin ama biz seni seviyoruz” gibi aşağılayıcı imalarda bulunulduğunu belirten Elson, efsane tasarımcı Karl Lagerfeld tarafından sevgi sözcüğü olarak başka bir gezegenden gelen bir mutanta benzetildiğini açıkladı.