Karl Lagerfeld defilesinde Star Wars rüzgarı
ntv.com.tr
Bugün hayatını kaybeden Alman moda tasarımcısı Karl Lagerfeld, sıra dışı defileleriyle tanınıyordu. Lagerfeld, bilimkurgu temalı defileler düzenleyecek kadar moda dünyasında aykırı projelere imza attı. İşte en çok akılda kalan, Paris Moda Haftası’ndaki teknoloji temalı defilesinden yansıyanlar...
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LAGERFELD'DEN BİLİMKURGU DEFİLE
20’nci yüzyılın en önemli moda tasarımcılarından biri kabul edilen Karl Lagerfeld, fütüristik bilimkurgu görünümlü bir defileye imza attı.
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VERİ MERKEZİNDE DEFİLE
Geçen sezon ekoloji ve geri dönüşüm temalı bir kreasyon yaratan Alman modacı, Chanel’in yeni koleksiyonunu tanıttığı şov için Grand Palais adlı defile mekanını, parlak kablolarla Chanel’in ikonik logosunu yarattığı bir veri merkezine dönüştürdü.
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TEKNOLOJİ TEMASI
1983 yılından bu yana Chanel’in başında olmasına rağmenolan 83 yaşındaki modacı, Arizona Muse ve Taylor Hill gibi modellerin yer aldığı defilede teknoloji temasına yer verildi.
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MODELLERİN 'YILDIZ SAVAŞLARI'
2017 İlkbahar-Yaz defilesinin en ilgi çeken kısmı, Star Wars maskeli modellerin, Chanel’in klasik siyah-beyaz tüvit takımlarını tanıtma anı oldu.
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RENKLER DE VARDI
Defilede Chanel’le bütünleşmiş olan siyah-beyaz tasarımların yanı sıra renkli kıyafetlere de yer verildi.
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80'LER ESİNTİSİ
2017 yazına ait trendler hakkında da ipuçları veren defilede, beyzbol şapkaları, 80’lerden ilham alan aksesuarlar dikkat çekti.
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TEK TİP BOTRobot temalı defilede modeller gümüş rengi ve beyaz tek tip botlarla podyuma çıktılar.
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GÜVENLİK GÖREVLİSİ DE ŞOVUN BİR PARÇASI
Veri merkezine benzetilen defile salonunda bir güvenlik görevlisi de hazır bulundu.
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EFSANEDEN DEFİLE SELAMI
Paris Moda Haftası’nın en dikkat çeken defilesine imza atan Karl Lagerfeld, defile sonunda podyuma çıkarak moda takipçilerini selamladı.