Karl Lagerfeld'in mirası kime kalacak?

Fransa'nın başkenti Paris'te 85 yaşında hayatını kaybeden efsanevi modacı Karl Lagerfeld'in yaklaşık 200 milyon dolarlık mirasının Choupette adlı ünlü kedisine kalabileceği öne sürülüyor. Bir diğer iddia ise vaftiz babası olduğu oğlu Hudson Kroenig'e servetinin büyük bir bölümü kalacak.
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Chanel'in yaratıcı direktörü, dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld'in 85 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından mirasının kime kalacağı konuşulmaya başladı.
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Fransız Le Figaro gazetesi, varis olarak gösterilmesi halinde Alman yasalarının mirasın kediye kalmasına izin verdiğini yazdı.
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Ancak efsane modacının yaşadığı Fransa yasaları mirasın kediye kalmasına izin vermiyor. Bu ancak kediye bir bakıcı atanmış olmasıyla mümkün olabiliyor.
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Lagerfeld, 2015'teki bir röportajda kedisi Choupette için "Onun küçük bir serveti var. O bir varis" demişti.
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Alman tasarımcı, 2013'te de CNN'e "Yasal olsaydı kedimle evlenirdim. Biliyorsunuz henüz insanlarla hayvanlar evlenemiyor. Bir kediye aşık olabileceğimi hiç düşünmemiştim" diye konuşmuştu.
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Karl Lagerfeld'in kendisi kadar ünlü 8 yaşındaki Birman cinsi kedisi Choupette, bir dönem kazancı ile gündeme gelmişti. Kendisine ait sosyal medya hesabı bulunan ve milyonlarca hayranı olan Choupette, bir yılda 3 milyon euro (18.4 milyon TL) kazanıyordu.
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Bir diğer iddiaya göre ise ünlü modacının vaftiz babası olduğu 11 yaşındaki oğlu Hudson Kroenig'e servetinin büyük bir bölümü kalacak.