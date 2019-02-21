Karl Lagerfeld'in mirası kime kalacak?

1 Chanel'in yaratıcı direktörü, dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld 'in 85 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından mirasının kime kalacağı konuşulmaya başladı.

2 Fransız Le Figaro gazetesi, varis olarak gösterilmesi halinde Alman yasalarının mirasın kediye kalmasına izin verdiğini yazdı.

3 Ancak efsane modacının yaşadığı Fransa yasaları mirasın kediye kalmasına izin vermiyor. Bu ancak kediye bir bakıcı atanmış olmasıyla mümkün olabiliyor.

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Lagerfeld, 2015'teki bir röportajda kedisi Choupette için "Onun küçük bir serveti var. O bir varis" demişti.

5 Alman tasarımcı, 2013'te de CNN'e "Yasal olsaydı kedimle evlenirdim. Biliyorsunuz henüz insanlarla hayvanlar evlenemiyor. Bir kediye aşık olabileceğimi hiç düşünmemiştim" diye konuşmuştu.

6 Karl Lagerfeld'in kendisi kadar ünlü 8 yaşındaki Birman cinsi kedisi Choupette, bir dönem kazancı ile gündeme gelmişti. Kendisine ait sosyal medya hesabı bulunan ve milyonlarca hayranı olan Choupette, bir yılda 3 milyon euro (18.4 milyon TL) kazanıyordu.