Karlar altında ayrı güzel. Kış tatili için Türkiye'nin en iyi rotaları
06.01.2026 15:48
Son Güncelleme: 06.01.2026 16:33
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin gözde tatil rotaları, karlar altında da başka bir güzelliğe bürünüyor. İşte kış tatilinde gezip görebileceğiniz 6 farklı yer...
Dört bir yanında farklı güzelliklere sahip ülkemiz, kış mevsiminde de farklı destinasyonlarla öne çıkıyor. Birçok kişi kayak turizmi için Kastamonu-Ilgaz, Erzurum- Palandöken, Kocaeli-Kartepe, Bolu-Kartalkaya ve Kayseri-Erciyes gibi yerleri tercih ederken, bazıları da kış tatilinde yeni bir şehri keşfetmek istiyor.
KARS
Kış mevsiminde en güzel fotoğraflara ilham olan Kars; Çıldır Gölü, İshakpaşa Sarayı, Fethiye Cami ve Ani Harabeleri ile öne çıkıyor. Donmuş Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak yapmak ise farklı deneyimler arayanlar için iyi bir tercih olabilir.
KAPADOKYA
Her mevsim bambaşka bir güzelliğe sahip olan Kapadokya, karlar altında da adeta görsel şölen yaratıyor. Kapadokya; peribacaları, yer altı şehirleri, mağara otelleri, yılkı atları, vadileri ve balon turlarıyla kış tatili seçeneği olarak da öne çıkıyor.
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filminde de beyaz örtü altındaki güzelliğiyle dikkat çeken Kapadokya; testi kebabı, Nevşehir tava, ayva dolması, mantı ve çeşitli çorbalarıyla da turistlerin ilgisini çekiyor.
KARABÜK-SAFRANBOLU
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Safranbolu, eşsiz mimarisiyle öne çıkıyor. Karlar altında da görenleri büyüleyen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kış tatilini hem kar hem de tarihle geçirmek isteyenler için tercih edilebilir.
MARDİN
Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin, benzersiz mimarisi ve kültürel dokusuyla tatil için eşşiz bir rota. Soğuk havaya rağmen karlarla kaplı Mardin evlerini görmek, yöresel yemeklerin tadına bakmak içinizi ısıtabilir.
BOLU
Bolu’nun en önemli turizm noktalarından olan Abant Gölü Milli Parkı da beyaza bürünen çam ağaçları ve eşsiz manzarasıyla adeta bir kartpostalın içindeymişsiniz gibi hissetmenizi sağlayabilir. Huzur dolu bir tatil istiyorsanız kış ayında gidebileceğiniz en iyi rotalardan biri Bolu Abant olabilir.