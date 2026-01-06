Karlar altında ayrı güzel. Kış tatili için Türkiye'nin en iyi rotaları

Her mevsim bambaşka bir güzelliğe sahip olan Kapadokya, karlar altında da adeta görsel şölen yaratıyor. Kapadokya; peribacaları, yer altı şehirleri, mağara otelleri, yılkı atları, vadileri ve balon turlarıyla kış tatili seçeneği olarak da öne çıkıyor.

Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filminde de beyaz örtü altındaki güzelliğiyle dikkat çeken Kapadokya; testi kebabı, Nevşehir tava, ayva dolması, mantı ve çeşitli çorbalarıyla da turistlerin ilgisini çekiyor.