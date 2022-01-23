'Karlar kraliçesi' Fahriye Evcen

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından karlar içerisinde çekilen yeni karelerini paylaştı. Evcen'in pozlarına, hayranları, "karlar kraliçesi" benzetmesi yaptı.

Haberler 23.01.2022 - 13:58

'Karlar kraliçesi' Fahriye Evcen - 1

Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra işlerine ara vermişti. Uzun bir süre sonra ekranlara geri dönen Evcen, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile izleyici karşısına çıktı. 

'Karlar kraliçesi' Fahriye Evcen - 2

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 35 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da yoğun kar yağışının başlamasının ardından karlar üstünde yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

'Karlar kraliçesi' Fahriye Evcen - 3

12,5 milyon takipçisi olan Instagram hesabından karlar içerisinde çekilen karelerini yayınlayan Evcen'e, kısa süredebinkerce beğeni ve yorum yağdı.

'Karlar kraliçesi' Fahriye Evcen - 4

Eşi Burak Özçivit'in de göz emojisi bırakarak yorum yaptığı ünlü oyuncuya, takipçileri tarafından 'karlar kraliçesi' yakıştırması yapıldı.

'Karlar kraliçesi' Fahriye Evcen - 5

2017'de Burak Özçivit ile nilah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019 yılında oğlu Karan'ı dünyaya getirmişti. 

'Karlar kraliçesi' Fahriye Evcen - 6
'Karlar kraliçesi' Fahriye Evcen - 7

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