'Karlar kraliçesi' Fahriye Evcen

Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra işlerine ara vermişti. Uzun bir süre sonra ekranlara geri dönen Evcen, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile izleyici karşısına çıktı.