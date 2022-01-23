'Karlar kraliçesi' Fahriye Evcen

Haberler 23.01.2022 - 13:58
Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra işlerine ara vermişti. Uzun bir süre sonra ekranlara geri dönen Evcen, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile izleyici karşısına çıktı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 35 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da yoğun kar yağışının başlamasının ardından karlar üstünde yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
12,5 milyon takipçisi olan Instagram hesabından karlar içerisinde çekilen karelerini yayınlayan Evcen'e, kısa süredebinkerce beğeni ve yorum yağdı.
Eşi Burak Özçivit'in de göz emojisi bırakarak yorum yaptığı ünlü oyuncuya, takipçileri tarafından 'karlar kraliçesi' yakıştırması yapıldı.
2017'de Burak Özçivit ile nilah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019 yılında oğlu Karan'ı dünyaya getirmişti.