Karlie Kloss ile Joshua Kushner evlerini satıyor

Model Karlie Kloss ile iş insanı Joshua Kushner New York'taki evlerini 23.5 milyon dolara satışa çıkardı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'un damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner ile evli olan model Karlie Kloss, New York'taki dubleks çatı katı dairesini satışa sundu.







Çift, bebeklerini daha geniş bir ortamda büyütmek için, aynı binada yer alan daha geniş bir çatı katı dairesine taşındı.







Kloss ile Kushner, Mahnattan'da bulunan evlerinin satış fiyatını 23,5 milyon dolar olarak belirledi.







1885 yılında inşa edilen binadaki dairenin iki katı arasında çalışan dahili asansör ve özel spor salonu, mülkün özellikleri arasında yer alıyor. Evin 4 yatak odası ve 6 tam bir tane de yarım banyosu bulunuyor.







Çiftin yeni taşındıkları dairede ise 5 yatak odası ve 7 tane banyosu bulunuyor. Çiftin yeni evlerini ise 42.5 milyon dolara satın aldığı belirtiliyor.







2018 yılında nikah masasına oturan ikili oğulları Levi Joseph geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.

İşte ikilinin satışa sunduğu daireden diğer kareler...