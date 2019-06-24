Karlie Kloss ve Joshua Kushner ikinci düğünü yaptı
ntv.com.tr
Ekim 2018'de evlenen Karlie Kloss ile Joshua Kushner, sekiz ay sonra ikinci düğünü yaptı.
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Karlie Kloss ile Joshua Kushner, düğün yapmaya doymadı. Ünlü çift, sekiz ay sonra ikinci düğünü yaptı.
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Ekim 2018’de New York’ta evlenen 26 yaşındaki model Kloss ile 34 yaşındaki iş insanı Kushner, ABD’nin Wyoming eyaletinde ikinci kez evlendi.
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Çiftin yakın arkadaşı moda editörü Derek Blasberg ve Garage Museum of Contemporary Art ile Garage Magazine’in kurucusu Dasha Zhukovatook, dün Instagram’da hafta sonunda yapılan düğünden fotoğraflar paylaştı.
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Düğünde çok eğlendiği görülen Karlie Kloss, sade beyaz elbisesiyle beğeni topladı.
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Davetliler arasında nişanlı çift Katy Perry ve Orlando Bloom da vardı.