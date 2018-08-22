Karlie Kloss'un 7 güzellik imzası

1 Karakterli Kaşlar

Karlie Kloss dendiğinde aklınıza ilk ne geliyor? Cevabı biz verelim: Doğal ve gür kaşlar. Karlie her zaman makyajını doğal bir dokunuşla doldurduğu ve tarayarak sabitlediği kaşlarıyla tamamlıyor.







2 Daima Işıltılı Karli Kloss’un cildi güzellik literatüründe kusursuz olarak tanımlanabilir. Güzel yıldız pürüzsüz cildinde her zaman ışıltılı bir bitiş tercih ediyor. Nemli fondöten tercih etmediği günlerde Karlie’nin kurtarıcısı ise ölçülü dozda uyguladığı highligherı.

3 Joker At Kuyruğu Saçlarında katlı bir kesim tercih eden Karlie Kloss’un vazgeçemediği bir saç modeli varsa o da dağınık atkuyruğu. Bebek saçlarını önden serbest bıraktığı ve saç spreyiyle hacim verdiği atkuyruğu güzel modelin favorisi.

4 İkonik Kırmızı Genç süpermodel, her türlü makyajı başarıyla taşısa da imzası olan görünümlerden biri kırmızı dudaklar. Turuncudan gerçek kırmızıya birçok tonu güzellik paletinde barındıran Karlie, dudaklarında konforlu saten bitişten de vazgeçmiyor.





5 Yumuşak Bakışlar Karlie Kloss’u ekstrem bir eyeliner veya ultra koyu bir göz makyajıyla gördünüz mü? Belki sadece cadılar bayramında… Güzel yıldız naturel tonlarda bırakmayı sevdiği bakışlarını kusursuzca harmanlayarak yumuşak ve doğal bir görünüm elde ediyor.

6 Taze Yanaklar Karlie Kloss’un ferah ve genç güzelliğinin altında yatan sırlardan biri de vazgeçemediği pembe allık. Yıldızın yüzüne her daim taze bir dokunuş katan şeker pembe tonlar, ona sağlıkla ışıldayan bir görünüm veriyor.