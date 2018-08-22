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Karlie Kloss'un 7 güzellik imzası

Kırmızı halıda ve günlük hayatında hataya yer bırakmayan bir güzellik portresi çizen Karlie Kloss, güzellik ikonu olma yolunda sessiz ve derinden ilerliyor. vogue.com.tr'den Ekin Kurbetçi duru görünümüyle her zaman kendine hayran bırakan ünlü süpermodelin 7 güzellik imzasını mercek altına aldı...

  • 1

    Karakterli Kaşlar
    Karlie Kloss dendiğinde aklınıza ilk ne geliyor? Cevabı biz verelim: Doğal ve gür kaşlar. Karlie her zaman makyajını doğal bir dokunuşla doldurduğu ve tarayarak sabitlediği kaşlarıyla tamamlıyor.


  • 2

    Daima Işıltılı

    Daima Işıltılı
    Karli Kloss’un cildi güzellik literatüründe kusursuz olarak tanımlanabilir. Güzel yıldız pürüzsüz cildinde her zaman ışıltılı bir bitiş tercih ediyor. Nemli fondöten tercih etmediği günlerde Karlie’nin kurtarıcısı ise ölçülü dozda uyguladığı highligherı.
  • 3

    Joker At Kuyruğu

    Joker At Kuyruğu
    Saçlarında katlı bir kesim tercih eden Karlie Kloss’un vazgeçemediği bir saç modeli varsa o da dağınık atkuyruğu. Bebek saçlarını önden serbest bıraktığı ve saç spreyiyle hacim verdiği atkuyruğu güzel modelin favorisi.
  • 4

    İkonik Kırmızı

    İkonik Kırmızı
    Genç süpermodel, her türlü makyajı başarıyla taşısa da imzası olan görünümlerden biri kırmızı dudaklar. Turuncudan gerçek kırmızıya birçok tonu güzellik paletinde barındıran Karlie, dudaklarında konforlu saten bitişten de vazgeçmiyor.

  • 5

    Yumuşak Bakışlar

    Yumuşak Bakışlar
    Karlie Kloss’u ekstrem bir eyeliner veya ultra koyu bir göz makyajıyla gördünüz mü? Belki sadece cadılar bayramında… Güzel yıldız naturel tonlarda bırakmayı sevdiği bakışlarını kusursuzca harmanlayarak yumuşak ve doğal bir görünüm elde ediyor.
  • 6

    Taze Yanaklar

    Taze Yanaklar

    Karlie Kloss’un ferah ve genç güzelliğinin altında yatan sırlardan biri de vazgeçemediği pembe allık. Yıldızın yüzüne her daim taze bir dokunuş katan şeker pembe tonlar, ona sağlıkla ışıldayan bir görünüm veriyor.

  • 7

    Boksla Form

    Boksla Form
    Doğuştan metabolizması hızlı olsa da Karlie fit kalmak için sporu es geçmiyor. Sporu bir yaşam tarzı haline getiren güzel model, meslektaşı Adriana Lima gibi gerçek bir boks tutkunu.
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