Kars sofralarının vazgeçilmezi: Fiyatı 5 bin liradan başlıyor
Doğu Anadolu'nun kış turizmi ve lezzetli mutfağıyla öne çıkan illerinden Kars'ta, yöre halkının dört gözle beklediği kaz kesim sezonu resmen başladı.
Kars'ın Susuz ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Ali Yeğin, "Kasım ayı ile birlikte kazlar kesime hazır, çocuk gibi baktık. Yüksek kesimleri yağan kar ile birlikte kazlarımızı birkaç gün sonra kesime başlayacağız. Kurutacağız, tuza yatıracağız. Sonra da ambalajlarla isteyenlere göndereceğiz" dedi.