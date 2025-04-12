Kasapların kıyma oyunu: İnsan sağlığını tehlikeye atıyor (Hileli kıyma nasıl anlaşılır?
Günlük hayatta sıkça tüketilen gıda türlerinin başında gelen kıymanın içerisinde genellikle dana, koyun, kuzu eti bulunuyor. Uzmanlar, yüzde yüz et olduğu ifade edilen kıymanın satın alınırken makineden çekildiği görülerek alınmasını tavsiye ederken. Bazı kasapların kıyma oyunu hayretler içerisinde bırakıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş gıdaları satan firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından kurallara uygun olarak müşterilere satılmayan ürünleri, listeliyor. Et ve et ürünlerinde en çok mağduriyet yaşananların başında ise kıyma geliyor. Kıymanın içerisinde sakatat, tavuk eti, at ve eşek eti gibi bozulması durumunda insan sağlığını tehlikeye atacak gıda çeşitleri kıymaya ekleniyor. İşte, hileli kıymayı en kolay anlamının yolu