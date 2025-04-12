Kasapların kıyma oyunu: İnsan sağlığını tehlikeye atıyor (Hileli kıyma nasıl anlaşılır?

Günlük hayatta sıkça tüketilen gıda türlerinin başında gelen kıymanın içerisinde genellikle dana, koyun, kuzu eti bulunuyor. Uzmanlar, yüzde yüz et olduğu ifade edilen kıymanın satın alınırken makineden çekildiği görülerek alınmasını tavsiye ederken. Bazı kasapların kıyma oyunu hayretler içerisinde bırakıyor.

Kasapların kıyma oyunu: İnsan sağlığını tehlikeye atıyor (Hileli kıyma nasıl anlaşılır? - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş gıdaları satan firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından kurallara uygun olarak müşterilere satılmayan ürünleri, listeliyor. Et ve et ürünlerinde en çok mağduriyet yaşananların başında ise kıyma geliyor. Kıymanın içerisinde sakatat, tavuk eti, at ve eşek eti gibi bozulması durumunda insan sağlığını tehlikeye atacak gıda çeşitleri kıymaya ekleniyor. İşte, hileli kıymayı en kolay anlamının yolu

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Kasapların kıyma oyunu: İnsan sağlığını tehlikeye atıyor (Hileli kıyma nasıl anlaşılır? - 2

KASAPLARIN KIYMA OYUNU

Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde son zamanlarda mutfaklarda sıkça kullanılan kıymada gıda sahteciliği sıkça yaşanıyor.

Gıda sektöründe “tağşiş” olarak ifade edilen bu yöntemle kıyma fiyatları düşürülürken insan sağlığıyla oynanıyor.

Kıymanın içerisinde kolay ulaşılabilen iç yağ veya et türevi şeyler eklenirken maliyet düşürülüyor. Bu kıyma çeşitleri ise indirim adı altında müşterilere satılıyor.

Kasapların kıyma oyunu: İnsan sağlığını tehlikeye atıyor (Hileli kıyma nasıl anlaşılır? - 3

HİLELİ KIYMA EN KOLAY NASIL ANLAŞILIR?

Tavuk, hindi derisi, kanat ucu, boyun, kemik zarı, damar, sinir, kan pıhtısı ve kas gibi ürünleri içeren kıymayı anlamının en kolay yolu kolay yoğrulması veya fazla yağ bırakması olarak dikkat çekiyor.

Rengi soluk ve birbirinden çok düzensiz görülen kıymalar, farklı et türlerinin birleşimiyle çekilmiş olabilir. Dana, kuzu, koyun gibi tek üründen çekilen kıyma daha zor bozuluyor.

Kasapların kıyma oyunu: İnsan sağlığını tehlikeye atıyor (Hileli kıyma nasıl anlaşılır? - 4

Karışık kıymalardan oluşan kıyma ise daha hızlı bozulma eğilimine girerken dolapta kısa sürede renk değişikliği gösteriyor.

Uzmanlar bu konuda tüketicilere en önemli tavsiyesi ise kasaptan eti görüp makineden çekilerek kıyma alınması. Alternatif olarak ise vatandaşlar,  kıyma alırken güvendikleri işletmeleri veya birden fazla yerde işletmesi bulunan yerleri tercih etmeli.

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