Kasımpaşalı Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg O Ses Türkiye'de
Dün akşam başlayan O Ses Türkiye yeni sezona Kasımpaşa'da forma giyen Arnavut futbolcu Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg de katıldı.
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Dün akşam başlayan O Ses Türkiye yeni sezona Kasımpaşa'da forma giyen Arnavut futbolcu Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg de katıldı.
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İsveçli Michaela Osberg, Someone Like You şarkısıyla jüri karşısına çıktı.
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Performans sonunda Michaela Osberg'e jüri üyelerinden Hadise döndü ve Michaela, Hadise'nin takımında yarışmacı oldu.
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Michaela Osberg müziğie başlama hikayesini ise şöyle anlattı: "Hep şarkı söyledim ama müziği annem hastayken buldum. 2-3 ay boyunca hastanedeydi. Babam o dönemde evde birçok parti verdi. O zaman çok müzik dinledim ve söylemeye başladım. Sanırım 8 yaşlarındaydım. Annem büyük bir savaş verdi ve ayağa kalktı"
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27 yaşındaki futbolcu da eşi performans sergilerken kızıyla birlikte kuliste hazır bulundu.
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Jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk, Loret Sadiku'ya "Kasımpaşa çok iyi gidiyor, tebrik ediyoruz" demesi üzerine ünlü futbolcu "Çok teşekkürler" diyerek karşılık verdi.
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Loret Sadiku ile Michaela Osberg'in evliliklerinden iki çocukları dünyaya geldi.
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Kariyerine İsveç'in IFK Värnamo takımında başlayan Sadıku, ardından Helsingborgs ve Mersin İdmanyurdu formaları giydi. Sadıku 2006 yılından beri Kasımpaşa'da futbol kariyerine deavm ediyor.