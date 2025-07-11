Kaşıntı ve egzamaya iyi geldiği biliniyor: Maraş halkının favorisi, fiyatı bin liradan başlıyor

FİYATI BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yemeni ustası İsmail Çam, "15 yıldır yemeni yapıyorum. Farklı türde yemeniler var. Sağlık açısından çok faydalı. Ayaklarda kaşıntı, egzama ve kaşıntı gibi hastalıkların önüne geçiyor. Hazır taban ve deri tabanlılar olarak da üretiliyor. Genellikle bin lira ile 2 bin lira arasında fiyatlar değişiyor. İstek ve talepler doğrultusunda şehir dışına da gönderiyoruz" dedi.