Kaşıntı ve egzamaya iyi geldiği biliniyor: Maraş halkının favorisi, fiyatı bin liradan başlıyor
Kahramanmaraş'a özgü olan geleneksel el yapımı ayakkabı 'yemeni', yaz aylarında ayakta terleme yapmaması ve nefes alan doğal derisi nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.
Kahramanmaraş yemenisi, 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı. Kentte birkaç usta tarafından sürdürülen üretim, çıraklarla birlikte yeni kuşaklara aktarılıyor.