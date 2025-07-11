Kaşıntı ve egzamaya iyi geldiği biliniyor: Maraş halkının favorisi, fiyatı bin liradan başlıyor

Kahramanmaraş'a özgü olan geleneksel el yapımı ayakkabı 'yemeni', yaz aylarında ayakta terleme yapmaması ve nefes alan doğal derisi nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Kaşıntı ve egzamaya iyi geldiği biliniyor: Maraş halkının favorisi, fiyatı bin liradan başlıyor - 1

Kahramanmaraş yemenisi, 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı. Kentte birkaç usta tarafından sürdürülen üretim, çıraklarla birlikte yeni kuşaklara aktarılıyor.

YAŞAM HABERLERİ

Kaşıntı ve egzamaya iyi geldiği biliniyor: Maraş halkının favorisi, fiyatı bin liradan başlıyor - 2

Ustaların maharetli ellerinde yapılan yemeniler, tamamen doğal malzemelerden üretiliyor. Ustalar, Maraş yemenini, iç astarında sığır, yüzeyinde ise keçi derisi kullanılarak elde dikiyor.

Kaşıntı ve egzamaya iyi geldiği biliniyor: Maraş halkının favorisi, fiyatı bin liradan başlıyor - 3

Sentetik madde içermemesi nedeniyle ayakta mantar ve koku oluşumunu engellediği bilinen yemeniler, özellikle sıcak yaz günlerinde terletmeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Geçmişte köylerde ve yaylalarda yaşlılar tarafından kullanılan yemeninin, bugün şehirli gençler tarafından da tercih edildiği belirtiliyor.

Kaşıntı ve egzamaya iyi geldiği biliniyor: Maraş halkının favorisi, fiyatı bin liradan başlıyor - 4

Farklı renk ve model seçenekleriyle modaya da uyum sağlayan yemeni, hem şehir içi kullanıma hem de geleneksel düğün, nişan gibi etkinliklerde otantik bir görünüm sağlıyor.

Kaşıntı ve egzamaya iyi geldiği biliniyor: Maraş halkının favorisi, fiyatı bin liradan başlıyor - 5

FİYATI BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yemeni ustası İsmail Çam, "15 yıldır yemeni yapıyorum. Farklı türde yemeniler var. Sağlık açısından çok faydalı. Ayaklarda kaşıntı, egzama ve kaşıntı gibi hastalıkların önüne geçiyor. Hazır taban ve deri tabanlılar olarak da üretiliyor. Genellikle bin lira ile 2 bin lira arasında fiyatlar değişiyor. İstek ve talepler doğrultusunda şehir dışına da gönderiyoruz" dedi.

Kaşıntı ve egzamaya iyi geldiği biliniyor: Maraş halkının favorisi, fiyatı bin liradan başlıyor - 6
Kaşıntı ve egzamaya iyi geldiği biliniyor: Maraş halkının favorisi, fiyatı bin liradan başlıyor - 7
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