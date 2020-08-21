John Krasinski paylaştı ABD’de Türk kasiyerin duyarlılığı gündem oldu

ABD’nin Florida eyaletinde bir markette kasiyer olarak çalışan Eskişehirli Aslı Mühürhancı Knowles, sosyal medya hesabından yaptığı "İş yerinde gülümsemek için şeffaf maske takalım" paylaşımıyla dikkat çekmesinin ardından çalıştığı şirket tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

Konuyla ilgili konuşan Knowles “Corona virüs başladıktan sonra hepimiz maske takmaya başladık ve bu yüzden müşteriler gülümsememizi göremiyordu. Ben de acaba bu konuyla alakalı ne yapabilirim diye düşünürken ilk başlarda komik maskeler takmaya başladım. İşitme engelli bir kişinin şeffaf maskeler ürettiğini görünce kendisine ulaşıp, “Benim bir sürü işitme engelli müşterim var. Maskemi çıkararak onları riske atmak istemiyorum. Onlarla rahat iletişim kurabilmek için ve benim dudaklarımı okuyabilmeleri için bu maskeyi istiyorum. Aynı zamanda gülümseme bizim üniformamızın bir parçası müşterilerime gülümsemek de istiyorum” dedim ve kandime maske sipariş ettim" dedi.





