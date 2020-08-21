John Krasinski paylaştı ABD’de Türk kasiyerin duyarlılığı gündem oldu

ABD’de kasiyerlik yapan Aslı Mühürhancı Knowles, müşterilere gülümsemesini göstermek ve işitme engelli kişilerle iletişim kurmak için özel maske kullanmaya başladı. Hollywood yıldızı John Krasinski, Knowles’ın sosyal medya hesabındaki maskeli fotoğrafı takipçileriyle paylaşınca olanlar oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan Aslı Mühürhancı Knowles, çalıştığı şirket tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

21.08.2020 - 10:01

John Krasinski paylaştı ABD’de Türk kasiyerin duyarlılığı gündem oldu - 1

ABD’nin Florida eyaletinde bir markette kasiyer olarak çalışan Eskişehirli Aslı Mühürhancı Knowles, sosyal medya hesabından yaptığı "İş yerinde gülümsemek için şeffaf maske takalım" paylaşımıyla dikkat çekmesinin ardından çalıştığı şirket tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

Konuyla ilgili konuşan Knowles “Corona virüs  başladıktan sonra hepimiz maske takmaya başladık ve bu yüzden müşteriler gülümsememizi göremiyordu. Ben de acaba bu konuyla alakalı ne yapabilirim diye düşünürken ilk başlarda komik maskeler takmaya başladım. İşitme engelli bir kişinin şeffaf maskeler ürettiğini görünce kendisine ulaşıp, “Benim bir sürü işitme engelli müşterim var. Maskemi çıkararak onları riske atmak istemiyorum. Onlarla rahat iletişim kurabilmek için ve benim dudaklarımı okuyabilmeleri için bu maskeyi istiyorum. Aynı zamanda gülümseme bizim üniformamızın bir parçası müşterilerime gülümsemek de istiyorum” dedim  ve kandime maske sipariş ettim" dedi.



John Krasinski paylaştı ABD’de Türk kasiyerin duyarlılığı gündem oldu - 2
Maskeyi taktığı ilk gün işitme engelli müşterilerinin duygulandığını söyleyen Knowles şöyle devam etti : “Maskeyi taktığım ilk gün iki tane işitme engelli müşterim kasama geldiklerinde ağlamaya başladılar. Ne kadar büyük bir şey yaptığını anlatamayız dediler. Gerçekten çok mutlulardı. Ben de çok mutlu oldum. Diğer müşteriler de ‘Gülümsemeni tekrar görmek harika, harikasın’ diye iltifatlarda bulundular.”

John Krasinski paylaştı ABD’de Türk kasiyerin duyarlılığı gündem oldu - 3

ABD’Lİ OYUNCU JOHN KRASİNSKİ, KNOWLES’I HESABINDA PAYLAŞTI

Hollywood yıldızı John Krasinski, Knowles’ın sosyal medya hesabındaki maskeli fotoğrafı milyonlarca takipçisiyle paylaşınca olanlar oldu.  Knowles’a kendi çevresinin yanı sıra dünyanın pek çok yerinden mesaj ve tebrik mektupları gelmeye başladı. 

John Krasinski paylaştı ABD’de Türk kasiyerin duyarlılığı gündem oldu - 4

Medyanın da dikkatini çeken Knowles, “Ben haberlere çıkmaya başladıktan sonra şirketimizin CEO’su bana bir teşekkür mektubu yolladı. Mektubu aldığımda ne kadar mutlu olduğumu anlatamam çünkü şirketin başındaki insan bir kasiyeri fark ediyor ve ona mektup yolluyor. Bu çok önemli bir şey” diye konuştu. Şirketin en büyük ve en prestijli ödülünü almaya da hak kazandığını belirten Knowles, “Ödülü bana getirdiklerinde göz yaşlarıma hakim olamadım. Bu konuda ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Çünkü bu ödül direkt şirketin CEO’sundan geliyor” dedi.

John Krasinski paylaştı ABD’de Türk kasiyerin duyarlılığı gündem oldu - 5
“MARKET AÇILDIĞINDA İLK BİR SAAT YALNIZCA 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERE HİZMET VERİYORUZ”


Knowles, ABD’de çalıştığı markette corona virüs süreci nedeniyle alınan önlemleri de aktardı : “Maskesiz marketin içine girmek yasak ve marketin içinde sıklıkla ‘Sosyal mesafemizi koruyalım ve kurallara uyalım’ anonsları yapılıyor. Rafların arasında tek yön kuralı var. İlk saat sadece 65 yaş üstü kişilerin alışveriş yapabilmesi için marketi normal saatinden bir saat önce açıyoruz. İlk saat yalnızca onlar kabul ediliyor. Ayrıca bir gün sabah da sağlık personelleri için açık. Birçok şehir ve birçok eyalette maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.”
John Krasinski paylaştı ABD’de Türk kasiyerin duyarlılığı gündem oldu - 6
Amerikalı film yönetmeni, yazar ve oyuncu John Burke Krasinski; The Office dizisinde canlandırdığı Jim Halpert karakteriyle dünya çapında üne kavuştu. Away We Go, Leatherheads, License to Wed, Something Borrowed ve It's Complicated (İlişki Durumu: Karmaşık) gibi projelerde rol alan Krasinski'nin sadece Instagram'dan 4.7 milyon takipçisi var.

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