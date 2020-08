John Krasinski paylaştı ABD’de Türk kasiyerin duyarlılığı gündem oldu

Amerikalı film yönetmeni, yazar ve oyuncu John Burke Krasinski; The Office dizisinde canlandırdığı Jim Halpert karakteriyle dünya çapında üne kavuştu. Away We Go, Leatherheads, License to Wed, Something Borrowed ve It's Complicated (İlişki Durumu: Karmaşık) gibi projelerde rol alan Krasinski'nin sadece Instagram'dan 4.7 milyon takipçisi var.