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Kastamonu bayram namazı saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleri belli oldu

Kastamonu bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vakitlerle birlikte belli oldu. İllere göre bayram namazı farklı dakikalara denk gelecek. Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart Pazar sabahı namaz, cemaatle birlikte kılınacak. Kastamonu bayram namazı saatine göre hareket edecek vatandaşlar ise namaz vakitlerine odaklandı. Peki Kastamonu’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Ramazan Bayramı namaz vakitleri…

Kastamonu bayram namazı saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleri belli oldu - 1

Kastamonu’da bayram namazı saat kaçta? Bayram namaz çoşkusu yurt genelinde camilerde yaşanacak. Müslümanlar, ilk bayramlaşmalarını bayram namazını eda ettikten sonra gerçekleştirilecek. Küçük, büyük, genç, yaşlı birçok kişi camilerde buluşacak. Kastamonu’da Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşkörü ve Tosya gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazını kaçırmamak için namaz vaktini araştırıyor. Peki Kastamonu’da bayram namazı saat kaçta? İşte, bayram namazı saati…

YAŞAM HABERLERİ

Kastamonu bayram namazı saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleri belli oldu - 2

KASTAMONU’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kastamonu’da bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya gibi ilçelerde yaşayanlar için 30 Mart Pazar günü bayram namazı 07.03’de okunacak.

Kastamonu bayram namazı saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleri belli oldu - 3

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? 

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar

Kastamonu bayram namazı saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleri belli oldu - 4

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.

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