Kastamonu bayram namazı saat kaçta? 2025 Ramazan Bayramı namaz vakitleri belli oldu
Kastamonu bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vakitlerle birlikte belli oldu. İllere göre bayram namazı farklı dakikalara denk gelecek. Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart Pazar sabahı namaz, cemaatle birlikte kılınacak. Kastamonu bayram namazı saatine göre hareket edecek vatandaşlar ise namaz vakitlerine odaklandı. Peki Kastamonu’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Ramazan Bayramı namaz vakitleri…
Kastamonu’da bayram namazı saat kaçta? Bayram namaz çoşkusu yurt genelinde camilerde yaşanacak. Müslümanlar, ilk bayramlaşmalarını bayram namazını eda ettikten sonra gerçekleştirilecek. Küçük, büyük, genç, yaşlı birçok kişi camilerde buluşacak. Kastamonu’da Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşkörü ve Tosya gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazını kaçırmamak için namaz vaktini araştırıyor. Peki Kastamonu’da bayram namazı saat kaçta? İşte, bayram namazı saati…