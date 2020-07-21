Kastamonu pastırmasına coğrafi işaret belgesi

2012 yılından bugüne gelinene kadar Kastamonu Pastırmasının öne çıkması için çalışmalar yaptıklarını belirten Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin, “2012 yılında yerel bir gazetede çalışan aynı zamanda İhlas Haber Ajansı İl Temsilcisi Vedat İkizoğlu isimli arkadaşımız, pastırma ile ilgili röportaj talebi olmuştu. Bunun bütün aşamalarını o günkü arkadaşımıza anlattım. En sonunda da şöyle bir ifade kullanmıştım: ‘Türkiye’de pastırma denilince Kayseri akla gelir ama Kayseri pastırmasının adı, Kastamonu pastırmasının da tadı var’ demiştim. Bu sözümüz hem yerel basında hem de ulusal basında geniş yankı buldu. Bu haberin ardından pastırma ile ilgili çalışmamızın da fitili ateşlenmiş oldu. Bizim bu açıklamamız üzerine Kayseri Esnaf Odamız, bizim pastırmamız doğal ortamda kurutulmuyor. Onlarda küçümsedikleri sanayi ortamı kursunlar görsünler demişti. Bu diyalogların zamanla yaşanması bizler için daha güzel oldu” dedi.