Kastamonu pastırmasına coğrafi işaret belgesi

Kastamonu pastırması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Kastamonu’nun, bu pastırma ile birlikte toplam Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ürünü 15’e yükselmiş oldu.
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İHA 21.07.2020 - 12:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda kendisine ikram edilen Kastamonupastırmasını yedikten sonra, “Kastamonupastırması daha iyi” sözünün üzerine KastamonuPastırması, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.
2017 yılında Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından KastamonuPastırmasına yönelik başlatılan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alımı süreci tamamlandı.
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca KastamonuPastırması, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilerek tescillendi. Kastamonu’nun, bu pastırma ile birlikte toplam Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ürünü 15’e yükselmiş oldu.
2012 yılından bugüne gelinene kadar KastamonuPastırmasının öne çıkması için çalışmalar yaptıklarını belirten Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin, “2012 yılında yerel bir gazetede çalışan aynı zamanda İhlas Haber Ajansı İl Temsilcisi Vedat İkizoğlu isimli arkadaşımız, pastırma ile ilgili röportaj talebi olmuştu. Bunun bütün aşamalarını o günkü arkadaşımıza anlattım. En sonunda da şöyle bir ifade kullanmıştım: ‘Türkiye’de pastırma denilince Kayseri akla gelir ama Kayseri pastırmasının adı, Kastamonupastırmasının da tadı var’ demiştim. Bu sözümüz hem yerel basında hem de ulusal basında geniş yankı buldu. Bu haberin ardından pastırma ile ilgili çalışmamızın da fitili ateşlenmiş oldu. Bizim bu açıklamamız üzerine Kayseri Esnaf Odamız, bizim pastırmamız doğal ortamda kurutulmuyor. Onlarda küçümsedikleri sanayi ortamı kursunlar görsünler demişti. Bu diyalogların zamanla yaşanması bizler için daha güzel oldu” dedi.
KastamonuPastırmasının gerçek anlamda lezzetiyle, kesimiyle, üretimiyle, kurutulmasıyla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi olduğunu söyleyen Başkan Ergin, “Pastırmaya lezzetini veren yine Coğrafi İşaretle ürünümüz Taşköprü sarımsağının büyük önemi vardır. Şu anda KastamonuPastırması elde ettiği pazar payının çok daha üzerinde olması gerekiyor. Şuan itibariyle gerçekten 2012 yılıyla kıyasladığımızda dış pazara Kastamonu’dan pastırma gidiyor. Bu bizi gururlandırıyor ama bu yeter mi derseniz hayır. Biz doğal ortamda aynı şekilde bu pastırmayı daha da geliştirerek daha da kaliteli yaparak bu pazarda daha çok olmamız gerekiyor. Rengini
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