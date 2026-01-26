Kat kat açılan lezzetin tadına doyum olmuyor. Çay saatlerinin vazgeçilmezi

Yağlı ustası Ali Kılıç, özellikle sabah kahvaltılarında yağlının çokça tüketildiğini söyledi. Kılıç günde 200-300, yaz aylarında ise daha fazla tüketildiğini belirtti. Şehir dışına da çok fazla satıldığını anlatan Kılıç, yağlının coğrafi işaretli olduğunu tekrar hatırlattı ve yapım aşamasıyla ilgili de şunları ekledi:

Hamur olarak içerisinde maya, tuz, su, katı yağ kullanıyoruz. Diğer yağlarla olmuyor. Tereyağla denedik, bu şekilde güzel tutmadı. Yapım aşaması ve dinlenme süresi derken yarım saat içerisinde hazır olmuş olur."