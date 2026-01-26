Kat kat açılan lezzetin tadına doyum olmuyor. Çay saatlerinin vazgeçilmezi
26.01.2026 11:14
İHA
Yozgat'ın Sorgun ilçesiyle özdeşleşen ve coğrafi işaretle tescillenen "Sorgun Yağlısı" sofraların vazgeçilmez lezzeti olarak yoğun ilgi görüyor.
Sorgun ilçesiyle özdeşleşen yağlama oldukça talep görmesiyle bir geleneğin yaşatılmasını sağlıyor. Yağlamadaki özel yoğurma tekniği, kullanılan malzemeler ve pişirme tekniği, Sorgun yağlamasını diğer çörek türlerinden ayırıyor ve hem ilçedeki hem de dışarıdan gelenlerin ilk tercihi oluyor. Ustalar tarafından hazırlanan hamur, bezelere ayrıldıktan sonra bol yağ ile harmanlanıyor.
Kat kat açılan hamur, üzerine yumurta sarısı sürülerek fırına verilirken pişmesiyle çevreye yayılan koku da duyanların iştahını kabartıyor. Bu tescilli lezset, sadece kahvaltılarda değil günün her saatinde çayın yanında tüketiliyor. Böylece yağlama, Sorgun'un gastronomi turizmine de büyük katkı sağlıyor.
Sorgun yağlısı için fırının yolu tutanlardan Ramazan Bal, yağlıyı severek tükettiğini söyledi ve "Sorgun yağlısı denilince sade olan geleneksel ve patentini aldığımız yağlı daha güzel. Biz her gün bu yağlının tadına bakıyoruz. Çok memnunuz, çok severek yiyoruz" dedi.
"GÜNDE 200-300 ADET SATILIYOR"
Yağlı ustası Ali Kılıç, özellikle sabah kahvaltılarında yağlının çokça tüketildiğini söyledi. Kılıç günde 200-300, yaz aylarında ise daha fazla tüketildiğini belirtti. Şehir dışına da çok fazla satıldığını anlatan Kılıç, yağlının coğrafi işaretli olduğunu tekrar hatırlattı ve yapım aşamasıyla ilgili de şunları ekledi:
Hamur olarak içerisinde maya, tuz, su, katı yağ kullanıyoruz. Diğer yağlarla olmuyor. Tereyağla denedik, bu şekilde güzel tutmadı. Yapım aşaması ve dinlenme süresi derken yarım saat içerisinde hazır olmuş olur."