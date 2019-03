Kate Beckinsale 20 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa (Aralarında yaş farkı olan ünlüler)

Kate Beckinsale ve Pete Davidson

Kate Beckinsale ve Pete Davidson aşkı tam gaz devam ediyor. 45 yaşındaki Beckinsale ve 25 yaşındaki Davidson önce el ele, sonra da dudak dudağa görüntülendi. Ünlü çift The Dirt filminin Los Angeles prömiyerine birlikte katıldı. Ünlü rock grubu Mötley Crüe'nun kariyerini anlatan filmden çıkan ikili, daha sonra Batı Hollywood'daki Whisky a Go Go adlı mekanda, grubun canlı performansını izlemeye gitti. 25 yaşındaki Pete, dollarındaki dövmeleri gözler önüne seren, yeşil beyaz batik desenli bir tişört, siyah kot pantolonve beyaz spor ayakakbılar giymişti. 45 yaşındaki Kate ise, siyah tek omuzlu mini bir elbise giymiş, görünümünü at kuyruğu yaptığı dalgalı saçları ve siyah sandaletleriyle tamamlamıştı.