Kate Beckinsale ile Len Wiseman boşandı 

Bir senelik birlikteliğin ardından, 2004'te evlenen Kate Beckinsale ile Len Wiseman 2016'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.
Karanlıklar Ülkesi filminde birlikte rol alan ve burada tanışan ikili resmi olarak boşandı.
Beckinsale, Michael Sheen (20) ile olan ilişkisinden Lily Mo Sheen isimli bir kız dünyaya getirdi.
46 yaşındaki ünlü oyuncu son olarak The Widow dizisiyle seyirci karşısına çıktı.
Len Wiseman ise son zamanda Netflix yapımı Lucifer ve Swamp Thing dizilerinde boy gösterdi.