Kate Beckinsale'dan, Harvey Weinstein itirafı

Hollywood yıldızı Kate Beckinsale, sosyal medya hesabından 23 yıl hapis cezası aldığı tecavüz ve taciz davasında Jennifer Aniston'ın öldürülmesi gerekirtiğini söyleyen Harvey Weinstein ile yaşadıklarını anlattı. Kendi başına gelenlerin suç kapmasına girmediğini söyleyen oyuncu "Umarım verilen ceza caydırıcı olur" dedi.

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13.03.2020 - 08:10

Cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden yargılandığı ve 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada Jennifer Aniston’ın öldürülmesi gerektiğini söyleyen Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein ile ilgili itirafların ardı arkası kesilmiyor. Oyuncu Kate Beckinsale, karar sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Serendipity filminin gala günü Weinstein ile yaşadıklarını paylaştı.

Serendipity’nin 5 Ekim 2001’de düzenlenen galası için "11 Eylül saldırılarından sadece birkaç hafta sonra New York’ta böylesine duyarsız bir etkinliğe katılmayı kimse istemiyordu ancak Weinstein’ın ısrarı üzerine gitmek zorunda kaldık" diyen 46 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Sonraki sabah Harvey beni aradı ve aynı yaşlarda olan kızıyla birlikte oynamaları için iki yaşından küçük olan kızımı evine götürmemi istedi. Ben de 'Tamam' dedim. Evine gittim ve anında bakıcıdan bebekleri farklı bir odaya götürmesini istedi. Onlarla gitmek istediğimde ‘Hayır, sen burada bekle’ dedi. Kapı kapandığı anda 'Galamı mahvettin’ diye bağırmaya başladı"





"Neden bahsettiği hakkında en ufak bir fikrim yoku ve titremeye başladım. ‘Eğer bir kırmızı halı düzenliyorsam dar bir elbise giyip kıçını sallarsın, göğüslerini sallarsın, kahrolası bir lezbiyen gibi görünerek kırmızı halıda yürümezsin' dedi. Şok yüzünden ağlamaya başladım"





Ünlü yapımcıya insanların hala yakınlarını aradığını, bekarlığa veda partisine gidiyormuş gibi giyinmek bir yana galanın düzenlenmesini bile doğru olmadığını söylediğini belirten Kate Beckinsale sözlerine şöyle devam etti: "Bağırıyordu. Öfkeden kudurmuştu. Çocuğumu da alıp oradan çıkmayı başardım ama bu hiçbir yaptırımı olmayan, herhangi bir suç kapsamına girmeyen pek çok deneyimimden biriydi. Ama bunun için de, yıllar içinde ona hayır dediğim farklı şeyler için de sinsice ve geri alınamaz bir şekilde cezalandırıldım"

Harvey Weinstein'ın 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyunca saldırdığı ve tecavüz ettiği tüm kadınlar adına ferahladığını belirten oyuncu. "Umarım bu ceza hem bu şehirde hem de diğer sektörlerde benzer davranışlar için bir caydırıcı olur" dedi.