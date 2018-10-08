Kate Hudson bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
ntv.com.tr
Üçüncü kez anne olan Kate Hudson, bebeği Rani Rose’un fotoğrafını “İşte küçük gonca gülümüz” notuyla Instagram’da paylaştı.
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Geçen hafta bebeğini dünyaya getiren oyuncu Kate Hudson, kızının ik fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
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Hudson, Rani Rose adını verdiği kızının fotoğrafının altına, “İşte küçük gonca gülümüz” notunu yazdı.
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Danny Fujikawa ile birlikteliğinden ilk çocuğu olan Rani Rose’u 2 Ocak’ta dünyaya getiren 39 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Kızımız Rani’ye dedesinin adını verdik. O, kaybettiğimiz en özel insandı. Onun adını almak bir onur” şeklinde açıklama yapmıştı.
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Hudson’ın önceki ilişkilerinden 14 yaşında Ryder Russell ve yedi yaşında Bingham Hawn adında iki çocuğu bulunuyor.
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Oyuncu Goldie Hawn ile müzisyen Bill Hudson'ın kızı olan Kate Hudson, annesinin izinden giderek oyuncu oldu ve Hollywood’un ödüllü oyuncuları arasındaki yerini aldı.