NTV

Kate Hudson bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

ntv.com.tr

Üçüncü kez anne olan Kate Hudson, bebeği Rani Rose’un fotoğrafını “İşte küçük gonca gülümüz” notuyla Instagram’da paylaştı.

  • 1

    Geçen hafta bebeğini dünyaya getiren oyuncu Kate Hudson, kızının ik fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

  • 2

    Hudson, Rani Rose adını verdiği kızının fotoğrafının altına, “İşte küçük gonca gülümüz” notunu yazdı.

  • 3

    Danny Fujikawa ile birlikteliğinden ilk çocuğu olan Rani Rose’u 2 Ocak’ta dünyaya getiren 39 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Kızımız Rani’ye dedesinin adını verdik. O, kaybettiğimiz en özel insandı. Onun adını almak bir onur” şeklinde açıklama yapmıştı.

  • 4

    Hudson’ın önceki ilişkilerinden 14 yaşında Ryder Russell ve yedi yaşında Bingham Hawn adında iki çocuğu bulunuyor.

  • 5

    Oyuncu Goldie Hawn ile müzisyen Bill Hudson'ın kızı olan Kate Hudson, annesinin izinden giderek oyuncu oldu ve Hollywood’un ödüllü oyuncuları arasındaki yerini aldı.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin