Kate Hudson kızına dedesinin adını koydu
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu Kate Hudson, önceki gün dünyaya getirdiği kızına dedesinin adını verdi.
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Oyuncu Goldie Hawn ile müzisyen Bill Hudson'ın kızı olan Kate Hudson, 2 Ekim’de kızını dünyaya getirdi.
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2Hollywood yıldızı, Instagram’da yaptığı paylaşımda, kızının adını açıkladı.
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339 yaşındaki oyuncu, kızına Rani Rose Hudson Fujikawa adını verdi.
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Hudson, “Kızımız Rani’ye dedesi Ron’un adını verdik. Ron kaybettiğimiz en özel insandı. Onun adını almak bir onur” dedi.
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5Rani, Kate Hudson’ın erkek arkadaşı Danny Fujikawa’dan olan ilk çocuğu.
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Hudson’ın önceki ilişkilerinden 14 yaşında Ryder Russell ve yedi yaşında Bingham Hawn adında iki çocuğu bulunuyor.