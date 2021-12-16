Kate Middleton beğendiği elbisenin iki rengini birden alıyor

Haberler 16.12.2021 - 13:54
İngiltere Prensi William'ın eşi Düşes Kate'in en sevdiği kıyafetlerin farklı iki rengini satın aldığı ortaya çıktı.
Kate, Haziran 2016'da bir törende giydiği kırmızı renkli 2 bin sterlinlik Catherine Walker tasarımı kıyafetin mavi versiyonunu ertesi yıl Almanya ziyaretinde kullandı.
2017'de bir askeri törende Alexander McQueen tasarımı 2.500 sterlinlik açık pembe elbiseyle görüntülenen düşes, aynı kıyafetin fuşya rengi versiyonunu ise 2018'de Prenses Eugenie'nin düğününde giydi.
Düşes Kate, geçen hafta Londra'da bir törende giydiği 2.500 sterlinlik Catherine Walker imzalı kırmızı palto elbisesinin siyah olanını Nisan ayında Prens Philip'in cenazesinde kullanmıştı.
İşte Kate Middleton'ın farklı rengini tercih ettiği elbilerden başka örnekler...