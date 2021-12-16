Kate Middleton beğendiği elbisenin iki rengini birden alıyor

Daha önce aynı elbiseyi defalarca giydiği için eleştirilen, kimileri tarafından ise bu alışkanlığı yüzünden Tutumlu Düşes olarak adlandırılan Kate Middleton'ın yeni bir stil tercihi deşifre oldu. Düşes'in sevdiği kıyafetlerin farklı iki rengini satın aldığı ortaya çıktı.

Haberler 16.12.2021 - 13:54

Kate Middleton beğendiği elbisenin iki rengini birden alıyor - 1

İngiltere Prensi William'ın eşi Düşes Kate'in en sevdiği kıyafetlerin farklı iki rengini satın aldığı ortaya çıktı.

Kate Middleton beğendiği elbisenin iki rengini birden alıyor - 2

Kate, Haziran 2016'da bir törende giydiği kırmızı renkli 2 bin sterlinlik Catherine Walker tasarımı kıyafetin mavi versiyonunu ertesi yıl Almanya ziyaretinde kullandı.

Kate Middleton beğendiği elbisenin iki rengini birden alıyor - 3

2017'de bir askeri törende Alexander McQueen tasarımı 2.500 sterlinlik açık pembe elbiseyle görüntülenen düşes, aynı kıyafetin fuşya rengi versiyonunu ise 2018'de Prenses Eugenie'nin düğününde giydi.

Kate Middleton beğendiği elbisenin iki rengini birden alıyor - 4


Düşes Kate, geçen hafta Londra'da bir törende giydiği 2.500 sterlinlik Catherine Walker imzalı kırmızı palto elbisesinin siyah olanını Nisan ayında Prens Philip'in cenazesinde kullanmıştı.


Kate Middleton beğendiği elbisenin iki rengini birden alıyor - 5

İşte Kate Middleton'ın farklı rengini tercih ettiği elbilerden başka örnekler...

Kate Middleton beğendiği elbisenin iki rengini birden alıyor - 6
Kate Middleton beğendiği elbisenin iki rengini birden alıyor - 7
Kate Middleton beğendiği elbisenin iki rengini birden alıyor - 8

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