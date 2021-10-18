Kate Middleton çevre etkinliğinde eski elbisesini giydi

Açıklanan kazananlar arasında, yerel vatandaşlara doğal ekosistemleri restore etmeleri için ödeme yapan bir projeye sahip Kosta Rika hükümeti ve süpermarketlerdeki gıdaları geri kazandırarak restoranlar ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan 'Gıda Atık Merkezleri' programı için Milano şehri yer aldı.

2030 yılına kadar her yıl beş kazanana verilecek olan ödül, türünün en prestijli ödülü olarak kabul ediliyor. Her kazanan, fikirlerini geliştirmek ve büyütmek için 1 milyon sterlin (1.4 milyon dolar) değerinde bir hibe alıyor.

Bu yıl da toplam 5 milyon sterlin ödül verildi.