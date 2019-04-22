Kate Middleton dördüncü çocuğu mu doğuracak?
ntv.com.tr
Kate Middleton’ın, üçüncü çocuğu Prens Louis’i dünyaya getirmeden önce üçüncü çocukla ilgili yaptığı esprinin bir benzerini dördüncü çocukla ilgili olarak yeniden yapması, yeni bebeğin yolda olduğu söylentilerine neden oldu.
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Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte katıldığı resmi kraliyet gezisinde dördüncü çocukla ilgili bir espri yapınca İngiliz basınında “Dördüncü çocuk mu geliyor?” sorusu yer aldı. Çünkü bu espri, Middleton’ın, üçüncü çocuğu Prens Louis’e hamile kalmadan önce yaptığı espriye benzetildi.
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Cambridge Düşesi Middleton, Cambridge Dükü Prens William ile birlikte gittiği Kuzey İrlanda gezisinde, küçük bebeğiyle gelen bir adama, “Çok minik, beni düşünmeye zevk ediyor” dedi. Middleton’ın hayranlarından biri, dördüncü bebeği deneyip denemeyeceğini sorunca, Düşes, “Sanırım William biraz endişelenebilir!” yanıtını verdi.
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Middeleton, üçüncü çocuğu Prens Louis’e hamile olduğunu açıklamadan önce de benzer bir yorum yapmıştı.
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Kraliyet gazetecilerinden Omid Scobie Kate Middleton’la aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:
“Charlotte’ın doğumundan birkaç ay sonra Düşes’le aramızda geçen diyaloğu hatırlıyorum. Charlotte’ı henüz uyutmuştu ve yeniden bebek sahibi olmak ne kadar hoş olurdu dedi. Bunun üzerine Middleton’a, ‘Bu sizde üçüncüyü yapma isteği uyandırıyor mu?’ diye sorunca Middleton’ın yanıtı, ‘Ben çok isterim ama William bunu söylediğimi duyarsa beni öldürür’ şeklinde olmuştu.”
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Yapılan yorumlar, Middleton’ın küçük bebekleri çok sevdiği, bu nedenle yeniden çocuk doğurabileceği şeklinde oldu.
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Kraliyet uzmanı Angela Mollard, Ocak ayında, “Kate dördüncü çocuğu çok istiyor” şeklinde öngörüsünü dile getirmiş, Düşes’in 2019’da hamile kalıp 2020’de doğum yapabileceğini söylemişti.
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729 Nisan 2011'de evlenen Kate Middleton ve Prens William'ın beş yaşında Prens George, üç yaşında Prenses Charlotte ve 11 aylık Prens Louis olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.