Kate Middleton dördüncü çocuğu mu doğuracak?

Kraliyet gazetecilerinden Omid Scobie Kate Middleton’la aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

“Charlotte’ın doğumundan birkaç ay sonra Düşes’le aramızda geçen diyaloğu hatırlıyorum. Charlotte’ı henüz uyutmuştu ve yeniden bebek sahibi olmak ne kadar hoş olurdu dedi. Bunun üzerine Middleton’a, ‘Bu sizde üçüncüyü yapma isteği uyandırıyor mu?’ diye sorunca Middleton’ın yanıtı, ‘Ben çok isterim ama William bunu söylediğimi duyarsa beni öldürür’ şeklinde olmuştu.”