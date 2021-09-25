Kate Middleton, Emma Raducanu ile kortta

Kate Middleton gençleri teşvik için şampiyon tenisçi Emma Raducanu ile birlikte korta çıktı.

25.09.2021 - 10:20

Kate Middleton, Emma Raducanu ile kortta - 1
İngiltere Prensi William’ın eşi Düşes Kate, dün başkent Londra’daki Ulusal Tenis Merkezi’nde gençleri tenise teşvik eden LTA Gençlik Programı'nın düzenlediği bir etkinlikte korta çıktı.

Kate Middleton, Emma Raducanu ile kortta - 2
Özel tenis kıyafeti giyen düşes, ABD Açık Tenis Turnuvası’nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşan İngiliz tenisçi Emma Raducanu (18) ile tenis oynadı.
Kate Middleton, Emma Raducanu ile kortta - 3
Üç çocuk annesi Düşes Kate, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
Kate Middleton, Emma Raducanu ile kortta - 4
İşte Kate Middleton'ın eğlenceli kort halleri...
Kate Middleton, Emma Raducanu ile kortta - 5
Kate Middleton, Emma Raducanu ile kortta - 6
Kate Middleton, Emma Raducanu ile kortta - 7

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