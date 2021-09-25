Kate Middleton, Emma Raducanu ile kortta

Kate Middleton gençleri teşvik için şampiyon tenisçi Emma Raducanu ile birlikte korta çıktı. İngiltere Prensi William’ın eşi Düşes Kate, dün başkent Londra’daki Ulusal Tenis Merkezi’nde gençleri tenise teşvik eden LTA Gençlik Programı'nın düzenlediği bir etkinlikte korta çıktı. Özel tenis kıyafeti giyen düşes, ABD Açık Tenis Turnuvası’nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşan İngiliz tenisçi Emma Raducanu (18) ile tenis oynadı. Üç çocuk annesi Düşes Kate, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. İşte Kate Middleton'ın eğlenceli kort halleri...