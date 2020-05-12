Kate Middleton fotoğraf yarışmasını anlattı



Ulusal Portre Galerisi fotoğraf yarışması başlatan Kate Middleton, projesi ve karantina günleri hakkında konuştu. Ailesi ve kendisinin nasıl olduğunu anlatan Cambridge Düşesi, kendisi ve Prens William’ın çocuklarına evden eğitim verdiklerini dile getirdi.

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12.05.2020 - 16:32

Kate Middleton, corona virüs salgını sırasında bir fotoğraf projesini başlatmak için İngiltere’deki ‘National Portrait Gallery’ ile bir araya geldi. Serginin yanı sıra çocukları hakkında konuşan Middleton, kendisi ve Prens William’ın çocuklarına evden eğitim verdiklerini söyledi.







Middleton, “Aileniz, kendiniz ve yaptıklarınız ile aynı deneyimi yaşadığınıza eminim. Evden eğitime bağlıyız. Gerçekten eşi benzeri olmayan bir zamandan geçiyoruz. Ama iyiyiz” dedi.







6 yaşındaki oğulları Prens George’un 5 yaşındaki kızları Prenses Charlotte’un ödevlerini yapmak istediğini söyleyen Middleton, “George çok üzülüyor çünkü Charlotte’un tüm projelerini yapmak istiyor. Örümcek sandviçler okuma yazma ödevlerinden çok daha havalı!” diye konuştu.







Hold Still projesini de anlatan Middleton, “Hepimiz inanılmaz hikayeler gördük ve duyduk bazıları gerçekten çok üzücü ama bazıları da çok neşelendirici. Umarım böyle bir proje sayesinde bu hikayelerden bazılarını sergileyebiliriz ve muhtemelen hepimizin deneyimlediği bir anı belgeleme ve paylaşma şansımız olur” dedi.







Fotoğraf projesi hakkında daha çok detay paylaşan Kensington Sarayı, “İngiltere’deki insanların #HoldStill2020 fotoğraf projesi ile bu zor zamanlarda çektikleri portrelerini paylaşmalarını istiyor. Bu proje üç ana temaya odaklanıyor: Yardımcılar ve Kahramanlar. Yeni Normaliniz. İyilik Eylemleri. Seçilen yüz portre duvarsız bir galeride sergilenecek—Ağustos’ta herkese açık olacak eşsiz bir dijital sergi. Fotoğraflarınızı #HoldStill etiketlerini kullanarak paylaşabilirsiniz”