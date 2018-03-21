Kate Middleton ile Meghan Markle’ın stil benzerliği
ntv.com.tr
ABD’li oyuncu Meghan Markle, Prens Harry ile nişanlandıktan sonra İngiliz basınında kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ve Meghan Markle kıyaslanmaya başladı. En çok da stilleriyle konuşulan Middleton ve Markle’ın aslında pek çok defa aynı seçimleri yaptıkları görüldü. İngilizler şimdi benzer stildeki kıyafetlerin en çok hangisine yakıştığı konusunu tartışıyor. İşte Prenses Middleton ile prenses adayı Markle’ın benzer kıyafetleri…
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1Meghan Marle, ilk resmi ziyaretini İskoçya'ya yaptığında lacivert-yeşil kareli kıyafeti tercih etti. Düşes Middleton aynı deseni 2012'de bir okul ziyaretinde giymişti.
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2Middleton'ın 2017'de giydiği gri çizgiliyi Markle yakın zamanda bir ziyarette giydi.
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3Kırmızı elbiseyi her ikisi de 2016'da katıldıkları farklı etkinliklerde tercih etti.
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4Middleton, 2014'te New York'taki St. Andrews Galası'na Jenny Packham tasarımı elbiseyle katıldı. Markle da aynı yıl Elton John AIDS Vakfı bağış gecesinde aynı rengi seçti.
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Hem Middleton hem de Markle siyahı seviyor. Middleton 2016'da Markle ise 2015'te bir etkinlikte siyahı tercih etti.
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62015 yılında katıldıkları farklı etkinliklerde metalik renk seçimleriyle göz kamaştırdılar.
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7Kıyafetleri birbirine çok benzemese de dekolte tercihleriyle uyumlular.
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2010'da Middleton, Prens William'la nişanlandığını açıkladığında lacivert elbise giymişti. Markle da 2016'da Toronto'da bir akşam yemeğinde benzer stili tercih etti.
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Middleton ve Markle neredeyse aynı model kıyafetle. Markle 2012'de, Middleton da 2017'de dantel detaylı elbise tercih etti.
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Düşes Kate kızı Prenses Charlotte ile 2017'de Polonya gezisindeyken beyaz bir takım giydi. Markle ise Prens Harry işe nişanını duyurduktan kısa süre sonra beyaz stiliyle poz verdi.